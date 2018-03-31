自由廣場》美國的反槍氣氛

◎ 吳景欽

台灣藝人之子在美國向同學宣稱五月一日掃射學校，這聽來像是玩笑之語，美國警方卻是嚴陣以待，致凸顯出全美的反槍氣氛與現況。而剛好上週六，全美各地發起「為生命而行」的抗議活動，要求儘速通過更為嚴格的槍枝管制法，並用選票使受美國槍枝協會支助的民意代表下架。惟如此的舉措，能否成功實現，卻有著極大的阻礙。

上個月於美國佛羅里達州，發生退學生進入校園掃射，造成十七人死亡、十數人受傷的慘劇後，佛州議會立即通過一個新的槍枝管制法。此法主要是將擁槍年齡，從現行的十八歲提升至廿一歲，更全面禁止將半自動槍枝改裝成全自動機槍。而對申請購槍的個人資訊審核，亦延長為三天，同時，也簡化了警察沒入暴力犯罪者槍枝之程序。而為了學生安全，也授權校園警衛於得到警長同意後，擁有槍枝之權力。

只是在州長簽署法案後，美國槍枝協會立刻以此等限制明顯違反憲法增修條文第二條，即侵害人民擁槍權為由，向法院提起訴訟。如此的興訟，雖是冒天下之大不韙，但從槍枝協會過往曾針對華盛頓特區與芝加哥市，實施皆超過三十年的嚴格槍枝管制法提訴，並分別在二○○八、二○一○年於聯邦最高法院獲得勝訴來看，佛州的相類似立法，於未來能否安然通過司法的檢驗，仍屬未知。

更值關注的是，美國槍枝協會財力雄厚，對共和、民主兩黨的政治獻金，也從來沒少給。如於二○一六年的總統大選，槍枝協會及其支持者光贊助共和黨，就花了五千四百多萬美元，而其中至少有三千多萬美元是用於總統選舉。在如此的利益糾葛下，政治人物能否心口合一的推動槍枝管制法案，顯就面臨殘酷的考驗。

如以上個月佛州槍擊事件後，美國總統川普與倖存學生會面時，除仍堅持管制精神疾病者比管制槍枝重要的一貫主張外，還提出應該放寬校園持槍對象的限制、甚至直接讓老師攜帶槍枝的驚人主張。這到底是符合川普無厘頭個性的發言，抑或是在替槍枝協會說項，實已令人摸不著頭緒。這也代表，美國人要免於槍枝氾濫及大量槍擊之恐懼，顯然還有很長一段路要走。

（作者為真理大學法律系所副教授）