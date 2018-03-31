自由廣場》以民主共存代替政治惡鬥

◎ 林正二

美國制定「台灣旅行法」，擬藉由台灣制衡中國的武力擴張，是有結構性原因的。

這二十幾年來，中國不僅沒有因為經濟開放，走向全球化，淡化民族主義，反因其沉重的歷史包袱、幅員遼闊、各地發展不均、文盲過多等因素，在全球化過程中，對經濟、社會與思想等產生多層面的影響，引發了強烈的民族主義，習近平因此藉機實施更集權專制的統治，全力擴張武力，並以「銳實力」跟先進國家相抗衡，以致美日德等國對中共未來走向引以為戒，開始改變對中政策。

這幾年中國民族主義伴隨著國力的強大反而更強烈，已造成世人對其崛起充滿威脅感，尤其對台灣問題的態度更是強硬，不斷擴增軍備，以武力威脅台灣，破壞亞太區域的安穩，已引起美日等國的嚴重關切，加強對台灣的支持。

相對中國在全球化下走向專制，台灣這幾十年在西方民主政治與文化輸入以及對外貿易的全球化過程中，建構了厚實的中產階級以及文化與政治自覺意識，形塑了廣闊的泛「台灣意識」，涵蓋了四大族群的文化以及對台灣自由民主生活方式的認同。

然而，在廣義的台灣意識底下，因歷史因素造成的泛台灣民族主義及遠距離的中華民族主義所形塑的「一中」意識，仍然在朝野的政治鬥爭中對峙，導致藍綠無法獲致共同的國家（族）認同意識，團結因應中國的統一，在野黨及親藍媒體更因政治利益及意識形態作祟，反為中國所利用，弱化了台灣的力量。

值此美國漸改變台海策略以護衛台灣民主之際，朝野應珍惜共同擁有的生活價值，並在此共識的基礎上，以「民主共存」代替政治惡鬥，團結一致，要求中國放棄「一中統台」策略，正視中華民國台灣的存在，以合作代替對抗，方能為兩岸人民帶來幸福安樂。這不僅是國民黨作為忠誠反對黨應盡的職責，更是該黨能否東山再起的決定性因素。

（作者為退休駐美外交人員）