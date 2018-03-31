自由廣場》我有話要說

◎ 楊月清

香港佔中運動發起人戴耀廷教授應邀來台出席本團十週年活動，沒想到一些宣揚自由人權的言論，卻被歪曲上綱為鼓吹港獨，令親共人士抓狂，議員何君堯揚言要去信港大開除他，一些親中大叔大媽侵入港大校園手持橫幅要掃除漢奸，港府昨日也史無前例的發表公開譴責。給戴教授帶來不少麻煩，讓我感覺很抱歉！

事實上，在論壇結束的總結時，戴教授說的是：「…你們反共，對我來說是反專制！…反專制成功之後，可以考慮獨立，也可考慮聯邦部分，或歐洲邦聯…等，這是建設民主國家，人民自決的權利！」這些都是假設性的正確理論，和鼓吹港獨完全是兩回事，真是欲加之罪！

不只是戴耀廷，連前中大學生會會長，兩年前中大校園辱華事件男主角周竪峰，也被文匯報專文修理，可見二人是如何被老共恨之入骨了！東網、大公報，尤其文匯報，由前一天開始，一連六天圖文並茂，甚至全版大肆抨擊我們的會議是五獨勾結，真是一派胡言！關注民主自由人權、普世價值是我們共同追求的理念！

做為台灣青年反共救國團理事長，本次港澳中多民族及台灣自由人權論壇的主辦者，我要感謝所有來自德、美、日的蒙、維、中、藏各民族代表，尤其是來自水深火熱香港的幾位重量級高手：前立法會議員劉慧卿、佔中三子戴耀廷、桑普律師、被取消議員資格的游蕙禎等及港大、中大、浸會大學的學生會代表們，能夠在台北聚會數日。誠如台灣方面的港澳論壇與談人、中研院吳叡人老師的結論：不要小看今天這樣的集會，它已形成了一個穩定的結盟！

（台灣青年反共救國團理事長）