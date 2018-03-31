自由廣場》中朝關係真假虛實

◎ 雲程

掌握他國政治意圖，要很長時間。閱讀一九四九年美國外交電文：美國早就懷疑中蘇雙方，有無可跨越的意識鴻溝。見此，美國決定不介入中國內部事務，以免有朝一日需要與中國聯手時，中國民族情感會成為美國戰略佈局的障礙。這項疑惑，到一九六九年珍寶島事件才獲得確認，歷時廿年。中朝「不合」，則是花了七年才摸到「一切如常」的真相。

朝鮮金家素與中國交好，二○一○年八月癌末的金正日二度訪中時特地帶金正恩同行，託孤胡錦濤。怪的是，二○一一年底金正恩就任國家主席後翻臉，從未給中國好臉色：二○一二年十一月習近平任總書記，金驅逐中國特使；二○一三年二月金先核試、讓三月就任國家主席的習顏面無光，十二月處決張成澤；二○一五年金缺席抗戰七十週年大閱兵；二○一七年二月受中國保護的金正男被謀殺，五月「一帶一路」國際會議當天，金試射洲際彈道飛彈，九月「金磚五國」高峰會開幕當天又核試，十一月川普訪中後，習近平的特使再度被金正恩冷落。

更怪的是，面對一連串的侮辱，輿論如沈志華等提出：朝鮮已是負債、韓國才是盟友。但習近平總唾面自乾，多次阻撓聯合國對朝鮮的全面性制裁決議。這段期間，朝鮮核武與導彈技術奇蹟似的進步，外界懷疑俄國、烏克蘭暗助，或許中國才是影武者。

二○一八年元月金抓住冬奧機會恢復與韓國會談、三月韓國總統特使帶回金願與川普五月會面的消息。意外獲得白宮同意後，金反而沉默。之後受習之邀訪中，與習大高唱傳統友誼。專家說，「顛覆了金正恩上台六年來中朝關係長期不睦的印象」，其實，中朝朝貢與戰略互賴，從未被改變。

外界猜測金川會將談「半島非核化」，但在川普要重建核武軍力、金已取得氫彈和核武小型化技術的背景下，會面將一事無成。現在，川普與安倍搶在十八日會面，朝韓預定四月廿七日要舉行高峰會，金正恩與川普、安倍的會面反而被推到角落。這些都是煙霧，不必認真。

在七年的喧嚷不休背後，朝鮮以核試和導彈騷擾美日，讓金政權越來越穩固，習主席也取得無限連任的憲法保證─做為周瑜，金正恩「打黃蓋」之功不可沒！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）