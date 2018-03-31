自由廣場》中國的強國政策絕非惠台措施

◎ 徐曉雯

近年來，台灣博士級以上人力前往中國應聘越來越多，筆者接獲的邀約也日益頻繁。這樣的高教人力流動原因與影響，其實已經威脅到台灣的國家安全，僅就個人所得資訊與大家分享。

首先要釐清的，這是中國的強國政策，絕非惠台措施。誠然，中國一流大學如北大、清華等，師資等級與台灣相比毫不遜色，但離開這些高度開發地區，來到南京或者廣州這些還算是一線大城，狀況就完全變調。歷經文革十年摧殘，中國大學師資奇缺，有博士學位者寥寥可數，其狀況類似當初國民黨來台，只要有點學歷就可以進學校教書，教學品質當然相當低落。

一位剛前往中國面談回來的朋友講得傳神：「中國的目的是要台灣人才去提升廣大的中國學生水平，順帶改變中國人民的文化素質，諸如隨地吐痰及上廁所不關門等劣習。」至於中國的「海歸派」呢，人數不是很多嗎？根據一位國外留學的朋友觀察，中國有能力放洋的都是富二代，他們大多念念大學，或者拿個碩士，鍍完金就回國享受榮華富貴了，鮮少有人辛辛苦苦完成博士學位。是以，海歸派人數雖多，博士卻甚少，只好向台灣招手。

其次，如果你認為去中國可以隨便混，就是大錯特錯。中國要的是四十五歲以下的年輕人，聘期大概只有三年，給的薪資不高，但如果能拿到國家計畫，報酬就非常驚人，高達百萬人民幣。其目的就是以獎金為誘餌，讓年輕學者賣命，藉此提升中國的學術水平。如果你沒有出色的表現，時間到就是再見。

最重要的一點是，如果你對中國沒有國家認同，千萬別去。學校裡都有黨部，有專職的書記，理所當然會監控你的教學內容以及人際往來。加上中國經濟崛起，富二代的驕橫習性表露無遺，其中包括對台灣人的敵意與輕視。處在這樣的氛圍之中，只要不小心講了諸如台灣與中國這樣的話語，很容易被列為認同有問題的頑劣份子。一旦情勢發展至此，就算你願意為五斗米折腰，大門還是會被硬生生地關上。諸多藝人的例子就是最好的佐證，千萬別認為學術殿堂是自由的。

總體而言，這是中國的大戰略，有計畫地吸引台灣的學者，提升廣大的學生素質與落後的學術水平，利用同文同種的優勢，以小利達到教育普及的強國目標。這樣的戰略目標若達成，台灣就再也沒有任何優勢了，這是非常嚴肅的課題，嚴重程度應該屬於國家安全層級，必須正視其威脅。然而以目前教育部的對應措施來看，顯然並不足以應付即將到來的衝擊。

（作者為開南大學應用英語系副教授兼主任）