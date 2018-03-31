自由廣場》美術館最怕阿房宮情結

◎ 呂清夫

不知是不是我們的祖先常在兵荒馬亂之中，沒有住過好的房子，還是房子常常付之一炬，因之，累積一種集體潛意識，使大家以蓋房子為樂，動輒大興土木，連大學校園都不例外，有人說，這是一種「阿房宮情結」。

最近幾個城市都在興建或開設美術館，包括台南、台中、桃園、新北都在大張旗鼓，連北美館也參一腳，說要砸五十三億元擴建，面積超過現有美術館的兩倍以上。興建美術館照理應該更有看頭，只是據報載，新建的故宮南院參觀人數減少的時候，一天不到三百人，相對的故宮北院則一天一萬兩千人，簡直天地之差。南院尚且如此，其他美術館不是成了蚊子館嗎？立委認為其中原因在於「展覽內容」不足，因為先有博物才有館，如果先蓋房子才去找藝術品，那有點本末倒置。

大英博物館是先有了大收藏家漢斯．史隆捐出了七萬一千件作品之後才去建館的。美術館人氣王的巴黎羅浮宮更非新的建築，它在中古世紀本是一座城堡，用以保衛巴黎，其地下室還是監獄，至弗朗索瓦一世時代，因為擁有蒙娜麗莎等很多名畫，才決心把羅浮城改建成皇宮（羅浮宮），並收藏名畫，所以也不必另起爐灶蓋房子，連著名的維納斯雕像所放的位置你都想像不到，那是路易十四皇太后的澡堂。大阪的國立國際美術館當初則是利用萬國博覽會遺留的建築物去開設的，專門收藏與展示現代藝術，這是很值得台灣學習的地方。台北的當代藝術館也是利用市政府舊廈開館的，這裡原是日治時代的建成小學，所以古蹟再利用已經綽綽有餘，除非古蹟都被破壞光了。另外，現在教育部不是在推北車大廳變美術館嗎？只要有作品，哪裡不能展？似乎沒有非蓋大廟不可的理由。

我們的美術館並非因為典藏品或者展覽激增而興建，可以說為興建而興建，希望大家珍惜我們的古蹟，不要到處拆古蹟，又到處新建大樓。同時要善於利用現有的空間，如台北、台中的花博，應可從長計議，將來花博結束之後，空間能有再利用的可能。而更重要的是能為都市多留一點綠地，因為那是「都市之肺」，攸關市民的健康。好在北美館的擴建計畫是蓋在地下的，但是施工的經費及未來的用電恐要花費更多！

當年阿房宮佔地六平方公里，秦二世時有左右丞相等人勸皇帝能否不蓋，皇帝很不高興，還將他們下獄問罪，可見阿房宮情結由來久矣，但在今天，好大喜功之事應該可以休矣。

（作者為大學教授）