自由廣場》隨香健走風潮

◎ 林文彬

三月瘋媽祖的宗教熱潮將至之際，全台各地媽祖宮廟會香巡香進香等活動正運籌帷幄，蓄勢待發。一時間台灣的民間活力昂揚，宗教熱情表露無遺。

虎尾福安宮亦不例外，十三年來舉辦「百里行腳」的虎尾糖廠媽至鹿港謁祖進香活動，掀起本地兼具兩天一夜的隨香健走風潮，頗富現代感。

今年更擴大舉辦「願行千里，賜福寶島」的十三天會香活動，盛況空前。並將於四月一日，從彰化縣溪州鄉「潦渡」濁水溪，回駕至雲林縣莿桐鄉樹仔腳（樹仔腳天主堂也是彰化埔心羅厝與雲林大林沙崙聖加大利納二天主堂早期南北越渡濁水溪的歇渡口），復古百年過溪渡河之路。此舉對於人文地理的召喚，與認識原野溪川的歷史意涵，深具意義。並見證環境承載宗教人文的力量，以及土地帶給宗教養分的回望與省思，至感期待。

其實，世界上像這樣有如苦行僧之旅的亦不在少數，如法國至西班牙長約八百公里的「聖雅各朝聖之路」，每年都吸引百萬人次踏上征途，循著聖雅各的傳教遺跡，盼望走出人生的體悟。另如日本四國四縣八十三座寺廟一輩子都要朝拜一次的白色苦行。所不同的是，他們是一個人，任何時間的啟程，而我們則大部分侷限在媽祖出駕的期間。但這一次，福安宮虎尾糖廠媽則走出回到來時之路。

冀望這樣的路徑能為台灣開啟遠距的公共步道，附帶壯麗的山河，或雄偉的歷史史詩，這樣不只能一同見證台灣歷史發展的軌跡，同時體驗先人篳路藍縷的精神，為自己的生命與大地連結，為自己的台灣與親人祈福。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）