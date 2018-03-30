社論》連國台辦也要「管」

有關台大校長遴選事件，中國公然政治介入，連國台辦也要「管」，不啻重重賞了挺管勢力一記耳光。（中央社資料照）

中國似乎唯恐台灣人民不知道它的喜怒，日昨藉由國台辦將其恩怨情仇表露無遺。一者，揭舉時代力量立委黃國昌岳父，曾在中國註冊成立公司，「凡走過必留痕跡」，投資都有留下紀錄，不可以隨便否認。二者，侯孝賢監製的電影「強尼．凱克」，演員柯宇綸遭舉報台獨，電影暫緩上映，「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的電影在中國上映。」三者，經查，管中閔並沒有在廈門大學擔任教職、沒有開設專業課程、沒有擔任碩士或博士生的指導教授，也沒有領過薪資。

同一天的政治展演，中國向台灣毫不掩飾地表態，黃柯「惡之欲其死」，管爺「愛之欲其生」。過去一段時間以來，台大內外的挺管勢力，不斷張揚小英政府政治介入校園。其實，真正的情況是挺管勢力政治操作於遴選前，又政治操作於遴選後，搞得教育部的因應自亂陣腳，歹戲拖棚形成台大之亂。如今，中國公然政治介入，連國台辦也要「管」，不啻重重賞了挺管勢力一記耳光。到底是誰把台大校長遴選政治化？國台辦的公然介入已經不言可喻了，那就是盤根錯節在校園裡的傾中統派勢力。

有人或許辯稱，國台辦的好惡，國台辦也要「管」，未必能給管爺硬扣帽子。然而，此事從反向來推敲，說明性便一目了然。首先，黃柯欲其死，管爺欲其生，這就表示管爺被北京視為「同路人」甚至「自己人」，所以迫不及待要替他背書「未兼職」，以免誤蹈台灣法網，誤了未來統戰台大的局。言下之意，管爺到中國二十八次，只是自由行或當志工？「凡走過必留痕跡」，除非過去廈大的宣傳都在扯謊。如此背書，能讓台灣社會更相信管爺？還是更質疑其不為人知的兩岸連結？多數人應該會有基本的判斷力吧！

其次，中國為何不避諱地跨海挺管？道理不就是，台大是台灣各界領導人才的主要搖籃，如果大學行政當局控制在傾中統派勢力手裡，等於掐住了塑造台灣政治意識的要害，讓台灣未來的社會菁英在洗腦中成長，長此以往台灣的認同風向恐怕也被北京所管了。果真如此，太陽花運動在台灣將成為絕響！而且，台大有可能淪為打著學術旗幟反本土政權的基地。而北京對大學的統戰，當然也不僅台大一所而已。所謂的校園自治，儼然成了擁有治外法權的租界，學術交流也成了統戰的華麗外衣，既是台灣民主的諷刺，也是台灣民主的危機。

在此，我們姑且不論台大校長遴選過程的疑難雜症，也不論教育部當斷不斷反受其亂，更值得寄予關注的是，在台大校長遴選事件即將翻開底牌之際，為什麼北京會迫不及待地出手救援？這是對背後某個共同舖陳的計畫的臨門一腳？還是按捺不住地對有利於己的發展下指導棋？台灣還有多少類似台大校長遴選的爭議現場，北京在不為台灣人民察覺的情況下，讓台灣內部矛盾往敵我矛盾質變？台大挺管勢力與廈大、國台辦形成的聯合陣線，不啻提醒大家被威權統治扭曲的台灣校園生態，也亟待轉型正義來撥亂反正。

連國台辦也要「管」，這麼簡單的一個動作，十分有力地提醒台灣人民：有關台大校長遴選事件，以及類似涉及兩岸較勁的議題，不能輕信中國廈門大學的片面之詞，不能臣服於中國國台辦的比手畫腳，乃至於，不能放任傾中統派勢力盤踞學術山頭，充當中國終極統一台灣的內應。先前，台大管理學院、台大人事室皆據廈大回函咬定，管中閔從未受聘為任何正式或者兼職職務，也沒有授課及付薪情況。沒有起碼的覆核動作，便確認管爺沒有違法情事，大學豈可如此「反智」？台大行政當局，中國國台辦，口徑完全一致。其中有甚麼蹊蹺，實在不得不啟人疑竇。