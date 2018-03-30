自由廣場》川普劍指「中國製造2025」十大領域

◎ 鍾秉霖

美國於近期提出貿易法三○一條款，課徵高額關稅，以解決中美貿易逆差問題。近日更派出商務部官員，與台灣半導體業、包括台積電張忠謀董事長密會，而此同時商務部長接受媒體專訪，又提到不惜祭出國家緊急法，以制止中國併購美企行動。這一連串看似不相關的行事，卻在在彰顯了美國政府，急欲嚴厲執行禁止中國進行危害美國經濟及國防安全之併購。畢竟國家安全的危害，更重於貿易逆差。美國政府應該已經警覺到，中國近年來在全球發動對西方高端企業併購，不僅是商業目的，背後實則隱藏著，其傾舉國之力，發展高端國防工業企圖！

中國於二○一五年拍板「十三五規劃」，其「政策」首在「中國製造二○二五」，更揭櫫發展十大領域，於二○二五年時，成為製造強國！這十大領域包括：新一代信息技術產業、機器人、航空航天裝備、節能與新能源汽車、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等。十大領域之首就是：新一代信息技術產業，而首要強化的就是；半導體晶片的本國技術。習近平更在十三五的十四大戰略中提出，「大數據重塑未來國際戰略格局，誰掌握數據，誰就掌握了主動權！」李克強也在「深化科技改革實施方案」，要求擁有自主的知識產權核心技術，以搶佔國際科技制高點！

而不管十大領域科技、大數據，或知識產權，中國的技術能力，瞠乎其後，唯有透過併購、竊取、挖角的方式取得。這些科技技術，美國企業為世界之首，因此中國這幾年不斷嘗試併購、技轉；台灣電子產業與美國淵源深厚，亦成為中資掠奪對象。這些新科技新產業，不僅主導著未來新興產業發展，更是尖端國防工業之母！美國豈容這些高端技術落入中國政府之手，否則美國經濟及國防安全將門戶洞開！

因此美國為了國家安全，不惜引用國家緊急法，及該法授權之國際緊急經濟權力法（IEEPA），授權總統針對緊急國安威脅，提出制裁措施。而台灣國家安全與美國關係深遠，世界強權之美國，對中國之威脅都有此警覺，希望台灣產業界能汲取相關教訓，置個人利益於度外，以台灣國家安全為重！

（作者為美商台港區法務主管）