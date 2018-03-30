自由廣場》改革應拿出魄力

◎ 曾肇昌

李光耀和尼赫魯一樣，在英國接受教育，帶著強烈的社會主義激情回國，但和尼赫魯不同的是─他對社會主義沒有採取教條主義的態度，他採取「開明專制」的措施，要求人民努力奮鬥，自立自強，在其他發展中國家，「懶散」和「浪費」現象，觸目皆是！但是在新加坡這些卻是極大的罪過，因此，新加坡是世界上管理得最好的國家，誠屬不虛！

英國在工黨「賈拉漢」執政時期，以「社會主義」為施政方針，對於「工會」採取放任妥協的態度，單是一個「電力工會」就可以用「斷電」來要挾政府，許多「工會」控制著國民經濟要害部門，具有「使任何資本主義經濟陷於癱瘓的能力」，當時「罷工」盛行，由煤礦工人罷工開始，接著水電工人，繼而鐵路罷工，甚至醫生和護士也加入了罷工，全國輿論譁然，導致「賈拉漢政府」垮台，由保守黨的柴契爾夫人執政，她認為「國有企業」與「工會」是一枚硬幣的兩面，「國有企業」的壟斷地位，破壞了競爭和企業的效率，在「國營事業」中，壟斷「工會」和壟斷「供應商」合謀以納稅人的巨大開支為代價，向消費者提供極不相稱的服務。因此，她既要向「國營事業」開刀，也要向「工會」開刀，以剝奪「工會」權利為目的的「反工會政策」，便成為柴契爾政府最重要的國內政策之一，在她任內積極的重整經濟，並使戰後衰落中的英國，出現了「中興」的局面。

美國在「雷根」政府執政時期，因「航管人員」集體罷工，影響全國航空運輸，當時雷根總統採取斷然處置，將「罷工」的航管人員一律開除，另行派駐新人接管，因越戰美國培育甚多飛航機師及航管人員，故適時得以派上用場，這是領導人展現魄力的例證！

蔡英文政府為了「一例一休」及「年金改革」造成社會不安，既得利益者，一再以維護權益為職志，軍、公、教知道他們比勞工條件好太多，所稱年金改革，不改軍、公、教，要改誰？究竟「年金」的本質應是國家提供的「基本生存保障」，「年金不是保障享受的」！參以新加坡公務員退休所得替代率「三成」，韓國改革降至「四成」，台灣國民所得沒有高過新加坡、韓國，卻要求「五成」，相較國外水準與國內勞工「肥貓」雖屬情緒之言，但並不過分！

改革應拿出魄力，排除改革的障礙，樹立公平正義的典範，不應屈從於聲音大的人，任其無理取鬧！

（作者為律師，全國律師公會前理事長）