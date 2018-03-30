自由廣場》文資審議勿淪為假民主

◎ 郁良溎

柯市府在二○一五年選前承諾「全區完整保存」的嘉禾新村跳票後，引發文資保存人士對於過往文資審議閉門黑箱、排拒民眾參與及了解審議內容之不滿，呼籲柯文哲兌現其「開放政府、民眾參與」之政見，開放民眾旁聽文資審議過程，以及完整的會議紀錄以昭公信，但柯當時卻荒謬的以「開放旁聽恐有暴民」的反民主理由，予以否決。直到當年市府拆除南港瓶蓋工廠引發民眾擋拆抗爭，經多位市議員質詢，才被迫於該年十月開放文資審議全程旁聽。

但柯市府後來又為了確保市府對於審議結果的主導權，在田瑋擔任主責文資業務的副局長一職後，竟於二○一六年一月初，訂定兩個限縮公民團體參與審議權利的行政規則草案，明確納入不公開的「會前會」制度進行喬事，規避民眾監督，因而再次招致民間團體抗議此舉為「假開放，真黑箱」，而暫緩施行，民團並主張文資委員應有更多元之組成，廣納公民參與。因此，該年二月十九日市府修訂的文資審議會設置要點中，便明文規定府外文資委員需經「公開遴選」專家學者、民間公益團體及社會公正人士的方式產生。

後來因三井倉庫拆遷的爭議，在當時公民參與委員會部分委員的支持與合作下，共同促成了北市文化局與民間團體精進文資審議制度之契機。歷經多次的會議與討論，民間團體原先期望，最終修訂的規範能更重視民眾參與文資審議的權利，並期望在今年三月改聘的新任建築及空間類文資審議委員過程中，能落實「公開遴選」的民眾參與精神，但卻始終沒有在市府與文化局的網站上，看到相關的公告資訊。後來仔細一查才發現，原來柯市府竟在去年的十一月二日，再次偷偷對文資會設置要點動了手腳，將府外文資委員的產生方式，調整為經公開徵求及「市府所屬各機關推薦」之專家學者與民間團體代表後遴選之。在這樣的行政規則下，便為柯市府開了可以透過「府內各機關推薦」，而非一定要採取「公開徵求」的方式進行，來規避民眾參與的大門！

此外，委員遴選會議之成員中，市長至多可指定達三分之一的人數，採「市府推薦」之候選人中，市長可推薦一倍之人選，且必須在市長所指定之遴選委員至少一人以上出席的情況下，始可召開遴選會議。上述原則等同讓柯文哲能夠以個人意志操作各委員會成員之組成，同時，在未明文規範遴選作業過程與結果需公開透明的情況下，究竟各委員係如何產生？其出線之依據為何？民眾均無從了解，更遑論監督了！試問，在這些球員與裁判都可能是自己人的遊戲規則之下，有多少有志於貢獻己力、且能勇於批判、監督甚至挑戰柯市府政策問題的民間人士，能夠進入這些攸關市民生活的委員會發聲？

（作者為台灣大學建築與城鄉研究所博士生）