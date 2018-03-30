自由廣場》民主台灣 票票不等值

◎ 劉一德

中選會決議，台南市、新竹縣立委各增加一席，高雄市及屏東縣則各減少一席，其餘縣市不變。高雄市長陳菊說，立委選舉應重視「票票等值」的公平原則，高雄縣市合併後，面積及人口都增加，減少立委席次形同懲罰。

陳市長只點出冰山一角。從全球來看，台灣立委選制票票不等值的程度偏高。現行憲法增修條文規定，存在「區域與全國不分區席次失衡」、「政黨席次不符得票比例」及「票票不等值」等缺陷，導致國會與民意嚴重脫節，立院議事長期陷於對抗狀態，衍生為代議失靈之民主危機。蔡總統上任後曾拋出修憲議題，其中一個重點即在於立委選制「票票等值」問題。

「票票等值」有三個面向，一是不同自治體（直轄市、縣市）之間的平衡；二是政黨之間得票率與席次是否吻合；三是族群之間是否公平。以第九屆立委選舉為例，民進黨獲得四十四％的政黨票，分得全國不分區十八席（五十二．九％），國民黨獲得廿六．九％的政黨票，分得十一席（卅二．三％），其他得票數未達五％門檻的政黨，則連一席都沒有，明顯不符比例原則。

該次選舉共有十八個政黨參與全國不分區，結果只有國民黨、民進黨、時代力量及親民黨政黨得票率達五％以上，獲得席次分配。有十四個政黨因政黨得票率未達五％，未獲得任何席次。這些小黨的總得票數近兩百萬票，總得票率達十六．三五％，代表相當的民意，卻未獲得公平的對待與重視，此一阻塞社會發聲管道，杜絕小黨參政機會之選制，實不符合政黨政治之精神。

再如民進黨在區域部分只獲得四十四．五八％的票，卻分得五十席（六十八％），親民黨在區域獲得六．五二％的票，卻一席都沒有，政黨席次不符得票比例之情況更加嚴重。另，台東縣扣除原住民只有十四萬人口、連江縣只有一萬二千多人口，兩縣都選出一席立委，新北市卻要卅三萬人口才選出一席；原住民全國總計只有五十六萬人，選出六席，平均一席只有約九萬三千人，都凸顯「票票不等值」問題。

理論上，政黨政治為選舉制度規劃之基礎，所以立委選制之平等原則，應在政黨層次為之，立委之全部席次應按政黨之得票比率分配，才能正確對應政黨的影響力，以兼顧民意多元性，強化政黨政治之運作。且既然憲法增修條文規定，能將婦女保障名額的意旨包含於各政黨名單之中，自亦能兼顧區域及原住民立委之代表性的考量。

以避免多黨林立，影響國會議事效率等理由，剝奪小黨分配立委席次的不平等規定，嚴重違悖憲法之平等精神。何況，過往並無因小黨影響國會議事運作，妨礙國會運作順暢的實證經驗，實不能以此限制小黨之生存及發展空間。故當前單一選區兩票制對於小黨的壓抑顯已超過必要程度，如此偏離「票票等值」的立委選制，能不嚴肅面對嗎？

（作者為台聯黨主席）