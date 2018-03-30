自由廣場》吳敦義也欣賞黃煌雄

◎ 張國財

《促進轉型正義條例》於二○一七年十二月五日晚上的立法院會三讀通過後，後續的促轉會人事案一直處於空懸狀態。今年二二八當天，一群呼喊要轉型正義的青年學生，持紅漆潑灑桃園慈湖的蔣介石棺柩，轉型正義何時落實再度成為話題。好不容易，行政院長賴清德在三月廿七日的立法院答詢時證實，已內定黃煌雄為促轉會主委，相關人事案預計月底前送立法院。

據報導，身為促轉會領袖靈魂人物的「準主委」黃煌雄，不僅獲得民進黨肯定，連吳敦義也持「公信力較高、爭議也會較低」的看法。以藍綠陣營在政治議題上向來難得有共識的現況觀之，一個人除非有極強烈的妥協性格（或是講難聽一點的騎牆派），否則那來藍綠通吃的空間？問題是，正如同提名正邪雙方都認同的人當監委，如何整肅官箴？刑事警察黑白兩道都廣結善緣，如何打擊罪犯？怕得罪人，又如何落實轉型正義？

眾所周知，中國國民黨及其附隨組織等共犯結構，累積超過半世紀黨國不分的威權、特權、濫權「人」、「事」的撥亂反正，是《促進轉型正義條例》主要處理的對象內容。今天，中國國民黨、婦聯會對黨產會還一直在負隅頑抗，毫無幡然醒悟的跡象，是則，對促轉會主委人選的「樂觀其成」，此其中透露的是怎樣的訊息？黃煌雄在監委任內，不理會行政中立原則，具名推薦馬英九總統競選連任；在檢察總長黃世銘洩密案定罪後的彈劾案，竟然投下反對票，這樣的黃煌雄，在轉型正義這場正義與邪惡的政治拔河比賽中，會站在正義還是邪惡的一邊，能不教人擔憂嗎？

清創，讓人痛徹心腑，卻是療傷的必要；怕痛，直接將傷口縫合，不是治療的正道。有醫師背景的閣揆賴清德當然懂得這個道理！轉型正義是要大刀闊斧還是意思意思、點到為止？轉型正義想玩真的，需要的是六親不認而非和稀泥的促轉會人選，否則，所託非人，轉型正義被玩殘，當年的無辜受害者冤屈無法討回公道，今天的執政者也會是連帶受傷害的輸家！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）