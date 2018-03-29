自由廣場》穩定匯率 庸人之見

◎ 章三桂

央行總裁楊金龍指出，台灣當前及未來通膨無虞，並提醒企業宜強化匯率避險操作，且提供四種避險工具。市場人士解讀，楊總裁的談話，暗示央行續採「升值取代升息」的措施，殊值商榷。

既然通膨無虞，那麼採用「升值取代升息」政策，豈不多此一舉，並自相矛盾？二○一七年一月起，一美元兌新台幣匯率一路爬升，從卅一．七四元升至年底廿九．九八元，升幅六．一八％；二○一八年以來續升，出口企業匯損不貲。

匯率避險不論採用何種工具，本質上充滿高度風險。企業之經營，旨在創新本業，追求更高獲利率，不宜操作避險副業，楊總裁也沒有開課傳授技巧或訣竅，叫企業如何操作，所冒風險豈不更高！

企業傾向「升息取代升值」必定遠比「升值取代升息」者為多。主要為利息占企業營運成本甚低，尤其是央行每次升息僅為半碼（○．一二五百分點），對企業成本增加微不足道。但升值對出口企業的衝擊相當明顯。特別是短期外資熱錢湧入，對新台幣匯率之穩定與出口企業匯損之大，猶如「蝗蟲過境」危害嚴重。因此，匯率避險操作與匯率穩定之重任，央行責無旁貸。

據估計，台灣出口商品每一單位的進口含量高達四十三．五％，新台幣貶值未必全額「肥了出口企業」，但進口商成本提高，可能轉嫁給消費者負擔，未必受害。反之，新台幣升值，也未必全額「瘦了出口企業」（尚有四十三．五％沖銷之利），但進口商獲利，未必降低售價，以回饋消費者。出口企業雖然致力提升競爭能力，但難以一蹴可幾。因此，新台幣升值太快，超過出口企業生產力提升幅度，必然削弱出口競爭力。

新台幣或外幣匯率呈現分秒的動態均衡趨勢是進行式，遇有異常波動，巨量熱錢流入或流出，央行必須及時反制，以維持匯率穩定。短期外資熱錢流入，必經申請用途核准。央行依法定規範，可否考慮管理方式改為指定此類熱錢留存銀行，以九十至九十五％外幣向銀行借貸新台幣資金依其原申請用途運用，避免熱錢外幣流入外匯市場炒作，興風作浪。這樣的管理可兼顧外匯市場秩序正常化與外資進出零匯差。這只是庸人之見，絕無意干涉央行「獨立」權威地位。

（作者為經濟學者，台北市民）