自由廣場》天然農漁牧產品的天然有害物質

◎ 吳焜裕

過去的食品安全事件常常可歸咎於有害物質的違法使用、添加或是汙染所造成，所以談到食品安全大多會想到外來或外加的物質。很少人會想到天然的農漁牧產品所含有害物質。然而這些有害物質並非人為故意添加，既使農地沒有遭受汙染，使用的飼料完全合乎法規，耕種或是飼養過程中仍然會自然累積。一般而言，這些自然累積的含量被視為背景值，即使科技很進步，仍很難控制這些背景有害物質的含量。

以致癌物無機砷為例，不久前香港有機資源中心驗出台灣某牌子的米中無機砷含量超過歐盟與美國的標準，雖然目前原因不明。但是農漁牧產品中不只含無機砷還含有機砷，歐盟食品安全局在2009年的研究，發現各種農漁牧產品所含的無機砷及不同型態的有機砷，其結論是歐洲人攝取過多的砷，應設法減少砷的攝取，這些砷並非人為添加而是天然存在。

另外是號稱世紀之毒的戴奧辛，根據國際文獻資料顯示，各種食品中或多或少一定會含有戴奧辛。原因是戴奧辛為燃燒副產物，其具有非常穩定的物理化學性質，因此具有非常好的生物累積性，很容易在各種動植物產品中累積。根據美國環保署的資料顯示，牛肉與淡水魚產戴奧辛含量比較高，當然人體每天會經由飲食而攝取戴奧辛。美國人血液中戴奧辛平均含量約為22皮克／克脂肪，國人的血液中平均戴奧辛含量與美國人的含量也很接近，顯示國人平均每天攝取的戴奧辛量與美國人相去不遠。

最近也聽到有人說不吃含輻射物質的食物，不過根據原子能委員會偵測中心過去十年監測台灣北、中、南的農漁牧產品輻射劑量，顯示好幾種產品的輻射劑量超過100貝克／公斤，包含淡水魚、海魚、豬肉、雞肉、根菜五種食品樣品的鉀(40)含量幾乎在過去十年間都超過100貝克／公斤。原因在於鉀是維持生物體正常生理功能非常重要的元素，但是它的一個同位素鉀(40)佔約0.012%的含量，為一不穩定同位素，會釋放出與人工核種銫134與137相同的輻射線，只是鉀(40)釋放的輻射線所帶的能量約為前者兩倍高，代表鉀(40)釋放的輻射線對人體的危害比前者大。

也許有人會質疑：我們每天吃的各種食物真的都含有砷、戴奧辛、與輻射物質等致癌物質嗎？根據各種實測資料，無庸置疑，這正是我們每天吃的食物。所以當我們探討食品安全時，一定要先釐清食品中可能的有害物質，才能真正了解食品安全問題，而能找到解決問題的方法。

（作者為台灣大學職業醫學與工業衛生研究所和食品安全與健康研究所教授）