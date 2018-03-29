自由廣場》《金恒煒專欄》台大、司法院在「鐵屋」玩「內部活動」

台大「管爺」事件與司法節「手銬」事件當然「井水」不犯「河水」，是互不相干的兩個領域之不同事件：一個在台大，是最高學府；一個在司法院，是最高司法機構。然而，兩個事件卻有驚人的類似，攤開來渾似台灣黨國基因的歷史重現。

從戒嚴、解嚴到民主化，台灣時不時冒出潛藏的黨國原形；司法界固是活生生的黨國標本，教育界何嘗不是會走的木乃伊？司法院與台灣大學都是封閉性的結構體，而且兩者在挑戰下的回應，也幾乎如出一轍。空口無憑，且舉現實的例子罷。

台大校長的遴選已淪為校園民主化的笑話。從遴選會議到後來被迫召開的臨時校務會議，都是盤踞台大的黨國利益集團一手操控下封閉體系的運作。台大校長問題的解決，一點不難，三事而已：訊息透明化、議程民主化與審查外部化。

訊息不透明就違背民主要件「充分的知情」。管中閔有沒有在「資料表」上刻意隱匿「獨董」身分？遴委會有沒有掩護委員與候選人間的「利益衝突」？只要把所有有關資訊、文件攤在陽光下，就可大白了。至於台大拿廈門大學的孤證（謊言？）以杜悠悠之口，同樣是利用訊息的不透明以唬弄大眾的不知情。

議程的控制也是構成民主要件之一（見道爾〔R. Dahl〕民主理論）。台大的校務會議，依報導，操控於主席官俊榮等一小撮人手中。憑什麼容許把澄清疑慮的提案全數有計畫挪到最後？憑什麼終局全數加以封殺？議程的最終控制權只掌握在一人或少數人手中，明顯是威權遺緒。

至於審查外部化，也非常重要。管中閔的論文有沒有抄襲？台大學倫會的審查委員有沒有「外部化」？自家人審自家人，如何有公信力可言？何況完全是黑幕作業。難怪會被反駁到體無完膚。

台大之癌與司法院之癌，完全一樣。陳師孟監委要追究「手銬」案，當年「編、導」於一身的主任檢察官慶啟人悍然回應：「這是司法節內部活動的一齣戲，並未對外公演」云云。問題是，司法節慶祝大會竟可以成為司法人員的「不公開場合」？可以大演「整人為快樂之本」的戲碼？更可議、可怕的是，「內部活動」這句話，透顯了他們的通關密碼。

好個「內部活動」！原來台大之所以能夠上下其手、一手遮天，就是把遴選會、校務會議全納入「內部」的不公開「活動」。而司法院的本質，慶啟人一語道破，原來是「不公開」的黑盒子；所以「換法官」也好、「教唆偽證」也好、在偵查過程中脅迫證人「咬人」也好，都是「內部活動的一齣戲」。

魯迅的名言：「鐵屋裡的吶喊」。司法院與台大，還是「鐵屋」；司法人、台大人還躲在「鐵屋」成一統，還守住「小組會議」的密閉空間，臥榻之旁絕不容他人酣睡。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）