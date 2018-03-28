社論─台灣需要超越內部矛盾的國家想像

昨天，趙仲容少將等五名軍官進行忠烈祠安位典禮。其中，趙少將在一九四九拒絕投共，遂於一九五一遭槍決，英年四十六歲卻重於泰山。在政治變幻的台灣，趙少將的忠烈行誼，頗有引人省思之處。

趙少將曾參與中日戰爭，之後國共內戰，趙少將察覺華北剿匪總司令傅作義密謀叛變，自己則拒絕投共，最後遭害。換言之，趙少將至死忠於中華民國，不願叛節投降中華人民共和國，這是那一個動亂年代的價值堅持，也表現出軍人高尚的武德國魂。他的遺族奔走多年，最後經前國防部長馮世寬協助，趙少將終於入忠烈祠，與其他的典範流芳後世。他的女兒趙安娜表示，感謝總統府、國防部、立法院、馮世寬等人的協助。而此事竟成事於民進黨政府，而非國民黨執政，令人不無歷史弄人之感。

今天，台灣，中華民國，似乎又面臨了趙少將當年的變幻年代。令人遺憾的是，以生命捍衛中華民國的趙少將，已經無法為自己忠誠的價值發言了，反而是一些嘴巴高喊捍衛中華民國、卻以行動埋葬中華民國的人在兩岸喧囂。尤其是，少數退役「叛將」，對中華民國的掛念，只剩下攸關一己之利的退休金，其餘的全副精力則用在穿梭兩岸、賣台促統，國家存亡置之於度外。所謂的國軍共軍都是中國軍、兩岸應該儘速統一，完全對中華民國忘恩負義，心中也完全沒有趙少將這種典範，黃埔精神蕩然無存。

趙少將的遺族，不惜二十年奔走，也要讓先人入中華民國忠烈祠，這樣的感情與認同，不論是統獨藍綠都應該心有所感。老實說，於統於藍，台灣便是中華民國的最後根據，退此一步便無活路，所謂的一中共識、一中原則，最終結局就是消滅中華民國，忠烈祠也皮之不存毛將焉附。另一方面，於獨於綠，則須盱衡國際與兩岸情勢，務實思考台灣以什麼方式才能維持主權現狀，縱使美國有協防台灣的「台灣關係法」，最近通過軍艦互訪停泊的「國防授權法」，更有鼓勵高層互訪不受限制的「台灣旅行法」，但美國對台灣是否為主權國家，依舊保留其戰略上的模糊，未必隨台灣主流民意為轉移。

可以說，國際與兩岸，共同制約著台灣與中華民國。台灣的想像，中華民國的想像，乃至兩者的關係，不論如何，客觀上都被制約著。當然，我們的國家定須朝正常化方向進化，只不過，在國際與兩岸的制約尚未解除之前，我們應該首重對外衝撞還是對內團結？小英政府固然不必理會北京的一中勒索，但如何超越內部矛盾，找到一個團結最大多數的台灣共識，卻真的需要以政治家的視野來深謀遠慮，絕對不可當四年一次的選舉步數來操作。

二三五○萬人組成的共同體，國家的理想與現實，多年來的政治經驗說明，多數人是以動態發展來決定自己的選擇。藍綠統獨的政治人物，應該務實面對多數人的理性計算，在內部確立一個求同存異、能量集中的基本公約。如果，「台灣」現階段還不能成為超越內部矛盾的國家想像，「台記中華民國」至少是比「中記中華民國」更能夠當桶箍的上層結構。事實上，小英政府的維持現狀，潛台詞似乎就是這個路線，困難在於當前內憂外患內外夾擊，民主活力為此內耗不已。

說來諷刺，民主化後的台灣，「中華民國保衛戰」出現攻守易位。捍衛「中記中華民國」者愈來愈少了，因為這種人愈來愈多投向北京。反倒是，原本在政治措辭上敵視外來黨國的本土政權，愈來愈理性面對國際與兩岸情勢，從而成為「台記中華民國」的維持現狀者。台灣的國家之路究竟在何方？也許，美國為主的國家，承認「台灣」的主權獨立，卻暫未能接受「台記中華民國」正名為台灣，這樣的過渡性、可操作政治行動，或可提供大敵當前的台灣不同主張者，一起找出一個中途方案。