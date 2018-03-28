自由廣場》線上監看托嬰中心幼稚園四大惡果

◎ 李鴻章

本月中，有民眾在公共政策網路參與平台「提點子」提案「請支持立法強制托嬰中心及幼稚園等設立線上監視系統」，兩天就成案，近七千人附議(https://join.gov.tw/idea/detail/d4834778-78aa-4328-b2a0-bcf517880e1c)。值得重視與討論。

有人說「幼兒園老師就是哄著小孩吃、看著小孩玩的」，會這樣說的人，應該沒有太多和幼兒相處經驗吧。舉中午吃飯睡覺為例，整個中午都是一場硬仗：挑食的、吃不夠的、吐出來的、等餵食餵藥的、或食物翻倒、拉屎把尿的…。十二點多午休，有的孩子睡不著、討拍拍、踢被被、要尿尿…等到孩子全數入睡，大概過了一個小時。這時老師要簽閱聯絡簿、改作業，尤其現在家長要求聯絡簿最好能詳實描述，這工作大概只有犧牲午睡時段才能完成。

這樣的辛苦工作未正面反映在薪資與福利上，新進教保人員在私立園所起薪兩萬多、公立幼教師薪資高約一倍，造成私幼教師流向公幼，私幼卻因低薪、招生與福利等問題導致高壓力與高流失率。那就調高薪資啊，談何容易！造成家長經濟負擔可以嗎？當然不行。若還要開放線上攝影機監視，我很擔憂後續將問題叢生。

開放線上監看，每個家長關注的可能是他自己的小孩。老師更忙碌了，這是第一個影響。「老師，我家小孩都沒有人跟他玩」、「我家小孩老是在講話」…，然後老師就有應付不完的家長需求。事情變複雜了，是第二個影響。假設畫面顯示老師扶著幼兒，幼兒卻跌倒了，家長如何看待這樣的畫面？看圖說故事考驗著家長的想像力與老師的耐力。流失率更高了，是第三個影響。私幼長期缺人，薪資低廉外，工作量卻有增無減，加上幼兒行為問題千奇百怪，家長好心建議更是壓倒駱駝的最後一根稻草。教育的本質改變了，則是最深遠的影響。一切作為以迎合家長需求為導向、一切措施以提高家長滿意為前提，幼教師就必須成為那個讓家長都能滿意的超人，這方向是有問題的。

幼教師是一種「以生命來帶領生命」的工作，若連自己的生活品質都顧不好，遭殃的可能就是我們的孩子。教室裝監視器，可以保護孩子也保護老師，網路觀看？就免了吧！

（作者為台灣首府大學幼兒教育學系副教授）

防杜虐嬰虐童 不能只靠監視器

◎ 張毓芬

身為媽媽和托育工作者，每次看到有虐嬰、虐童或是家暴等新聞，總覺得無比難過。最近幾起不當對待嬰幼兒的事件，讓大眾更是對這樣的行為感到氣憤與憂慮，難怪有人提案強制托嬰中心與幼兒園設置線上監視系統，兩天就連署成案。只是，監視器只能達到事後究責的功能，而無法完全預防。

要預防，必須從幼教托育機構和政府主管機關兩方面著手，才能有效減少虐待事件。機構方面，應有充裕的人力，給予老師適當的休息，老師的生理、心理都能健康平衡。平日工作人員應養成協同教學習慣，互相支援、提醒，也有互相督促的功能。當老師有私人因素造成工作態度不佳或有情緒與壓力，主管與同事應該給予體諒與支持，發現任何不當行為，即使孩子沒有受到身體傷害，也應立即糾正與輔導。

托育環境規劃上，在能執行感染管控與不影響孩子作息活動前提下，盡量透明開放。若是硬體環境有限制，監視器則是有效率的輔助工具，幫助管理者了解教室內情形，甚至讓老師有機會自行檢視與改進。

中央主管單位應盡速建立不適任人員資料庫，其中在兒少權法第八十一條所列罹患精神疾病或身心狀況違常者，不得於兒少相關機構工作，在實務上要如何執行，也要妥善規劃。

近年兒少法令、勞動法令、性平法令與衛生法令等做了許多修正，各項法令有互相扞格之處，對於絕大多數工作者都是女性的幼托機構影響甚大，中央各主管單位應正視問題，積極訂定合理的執行方式，才能真正改善幼托人員的工作環境與待遇。

地方主管機關除了要落實稽核、輔導機制，應該公布更多資訊給家長判斷把關參考。評鑑的程序與指標應該透明與標準化，給予業者公平合理的機會。

憾事發生，與其去責難單一個人或機構，更應該去看看這些政策制度與社會結構問題在哪裡，才能對症下藥，系統性的防範虐待事件再度發生。

（作者為桃園市托嬰中心負責人）