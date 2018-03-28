自由廣場》正視美中太空戰略與部署

◎ 姚中原

美國總統川普三月十三日在加州聖地牙哥附近的一處陸戰隊航空基地向官兵講話時表示，他希望軍方在現有的陸海空軍之外，建立一支「太空部隊」；「太空就跟陸地、天空和海洋一樣，也是一個作戰領域」。

去年九月十三日香港《亞洲時報》（Asia Times）網站刊出美國軍事專家格茨（Bill Gertz）的文章指出，中國正在籌建四款高科技太空戰武器系統，包括反衛星導彈、雷射武器、GPS干擾機和殺手衛星，可摧毀五百枚美國衛星，這將使中國在未來軍事衝突中擁有戰爭優勢。

二○○七年一月，中國四川西昌衛星發射中心，解放軍曾以「反衛星系統」發射一枚彈道飛彈，擊毀八年前部署距離地表八百多公里的「風雲一號Ｃ」氣象衛星；二○一五年九月，新型運載的長征六號火箭，更一次性將二十顆衛星成功送入太空軌道。以上說明了中國早具有阻卻外國衛星使用的軍事能力，以及未來進行太空作戰的潛力。

我國防部二○一五年出版的「國防報告書」提到，中共近年發射各型軍事衛星，除具備全時段之軍事指揮、管制及情報傳送能力外，並可支援共軍未來在「第一島鏈」以西地區遂行遠距精準打擊任務。美國智庫國家公共政策研究所二○一七年亦公布一份「外國太空戰能力」報告(https://www.ettoday.net/news/20170916/1011607.htm)，點出中共解放軍已在研究及思考，未來可在外太空引爆核武器製造強力電磁脈衝，攻擊在軌衛星的作戰計畫，藉此打擊敵軍的精確制導和通信能力。

近年來，隨著中國和俄羅斯在太空軍事能力的不斷提高，美國深知若再不積極改革，太空領先優勢將不復存在。台灣對於共軍太空戰的軍事能力，以及美國建立太空兵團的計畫，國安單位及國防部實應掌握狀況及後續發展。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）