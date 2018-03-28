自由廣場》《林保華專欄》從戰略高度看美中經貿戰

美國已經發動對中國經貿戰。中國開始是恐嚇報復、奉陪到底，要美國懸崖勒馬。恐嚇無效後，就裝得比美國人還愛美國，說經貿戰損人不利己，對美國也會造成損失。而被中國滲透的媒體、專家也偽裝公正為中國幫腔。實際上這一仗肯定中國損失遠大於美國；若不戰，中國繼續盜取智慧財產權與大量貿易順差，美國永遠翻不了身。

中國的崛起就是靠美國每年上千億美元的貿易順差，吸吮美國人的奶水而壯大，如今反噬美國與全球，企圖毀滅西方國家所建立的普世價值。只有讓中國斷奶，它才有可能停止擴張，被迫進行內部的改革。這是針對中國經濟基礎的戰爭，只有削弱它的經濟基礎，才能使它的上層建築改弦更張或倒塌，西方世界才能存活下來。

這是一場決定未來美國命運、台灣命運，乃至全球命運的沒有硝煙戰爭。也不排除會有硝煙，中國請了金正恩到北京，當然想製造硝煙來干擾美國的戰略部署；在狗急跳牆下，習皇帝也可能獨斷獨行向美國開戰，這將是中華帝國加速覆亡的最好時刻。

其實美對中的大宗出口是大豆、高粱與波音飛機。美國農業人口很少，政府有能力補助。波音是受損害最大的廠商。然而中國的航空運輸依靠波音與空中巴士，中國絕不可能完全不買波音而全部依靠空中巴士。何況法國總統馬克宏的「反中」目前優於德國梅克爾。

反觀中國依賴外貿與投資的兩大引擎一旦衰落，一直迴避隱藏的就業問題就冒出來了，這才是維穩的最大問題。

李克強總理在兩會說，美國多出口高科技產品，就會解決逆差。這是請鬼拿藥單。本世紀初的確有美國高科技網路公司到中國轉移技術，協助建立防火牆，讓他們封殺人民的知情權，間接訓練出一批駭客，現在倒咬美國。李克強前日又說，不會強迫外資轉移技術。那麼以前做的又是怎麼一回事，是他還是習近平要承擔責任向外企道歉？

經貿戰的戰局必然高一陣、低一陣。美國從一開始拉高聲勢，再分別豁免友好國家，策略完全正確，就是孤立中國。隨著這場戰爭，必須改造被中國滲透的一切國際組織，包括WTO、WHO與聯合國等，恢復世界正常秩序。因此TPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）遲早會恢復並擴大。

外資（包括台商）不要短視，只計算眼前得失，更不應貪圖以行賄而短期獲利；而是應該調教中國建立真正的自由市場，在公平貿易下，才是真正獲利的保證。也只有自由經濟上的政治、法律制度，才能保障公平貿易與確保世界和平。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）