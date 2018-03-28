自由廣場》牢牢抓緊川普送的救生圈

◎ 林健次

二戰後建立的所謂自由主義世界秩序，是不夠自由、非世界性、也無秩序可言的世界秩序。在一九九○年代以前這個所謂的世界秩序，涵蓋的僅只是西方世界及其盟友而已。

二○○一年西方、尤其是美國的財經與外交當權派，認為經濟來往的國家不交戰，以推動「交往替代對抗」、「經濟交流有助民主化」為說詞，於二○○一年通過讓中國、二○一二年讓俄羅斯加入世界貿易組織，夢想造成全面的、真正的所謂「自由主義世界秩序」。

如今俄羅斯的普廷獨裁越來越根深蒂固，甚至進行破壞美國的民主制度。而中國從WTO所累積的利益，以共產黨政權為後盾，透過反市場的方法，破壞世界資本主義的競爭制度，以奪取國家與黨派的政治與經濟利益。尤有進者，此期間中國的國家主席從兩任十年、輪流執政，被習近平改成沒有任期的帝制。這等於正式宣告美國與西方財經外交當權派「交往替代對抗」、「經濟交往有助民主化」的全面錯誤與失敗。可惜的是，中國的共黨獨裁政權已被養大，成為世界政治及經濟自由與穩定的隱憂。

在徹底失敗下，美國已不需要為了要把中國引進西方貿易與民主體系而處處體貼忍讓。再者，川普的世界觀也與外交當權派的假自由主義大不相同。他認為多邊主義隱藏太多見不得人的東西，處理起來也處處受他國掣肘。另一方面，川普不相信地球暖化、退出世界氣候協定、不甩永續發展、也不關心假自由主義常常只掛在嘴邊的人道理想。這些與以往當權派不同的世界觀，都使川普政府可以不甩中國的看法、不希罕中國的合作。美國當然也就可以直接以美國的戰略利益觀照台灣的問題。而剛被任命的國家安全顧問、可能主導美國外交與戰略的波頓，又是個能正視台灣在東亞對美國的重要性的戰略專家。

這是台灣難得的喘息、甚至扭轉的機會。

但是美國獨立檢察官Mueller對川普團隊「通俄門」的調查步步進逼，台灣的機會也可能隨美國政情的變化而稍縱即逝；台灣政府因此必須更積極的、牢牢的抓住這個難得的機會！

彭明敏前輩認為蔡政府應該規劃、利用這個難得的機會，推動美國（一）正式承認台灣；（二）支持台灣加入聯合國；（三）派軍駐台。問題是：死抱「中華民國」軀殼、甚至用公投法閹割公投制憲的蔡政府真的有心成事嗎？

（作者為前淡江大學國際企業系主任，台灣教授協會會員）