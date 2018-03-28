自由廣場》柯政下的「即時強制」

◎ 詹晉鑒

老實說看到公投盟帳篷被拆，而且還不是在國民黨主政的台北市長時期發生，實在是嚇壞了。後來看到新聞稿說是用即時強制的方式，小弟我還真的嚇到吃手手了。

因為行政執行法第卅六條規定即時強制的要件是「為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險」，換言之，如果沒有特別緊急危害的情形，行政機關是不能夠貿然說我要即時強制，縱使是國家沒有秩序也不可以即時強制，否則上開法條所規定的要件將形同具文。

請問一下，就算是沒有申請到路權，沒有申請到建照，公投盟的帳篷難道就會發生犯罪？或是發生人民生命身體或財產上損失的危害及危險嗎？對於一個已經搭建十年以上的帳篷而言，以上法條所規定的危險應該都不存在才是，那請問我們用即時強制的方式，是否合乎法規，恐怕就有爭議了。

再者，我們可以看一下都發局的公文根本就自相矛盾。主文說公投盟違反建築法第廿五條、第八十六條，並不得補辦手續；但公文底下附上建築法第八十六條卻是規定勒令停工、補辦手續，必要時得強制拆除。

可見補辦手續（申請路權、臨時建照）才是上開建築法規的真諦，可見市府根本是找不到強拆的理由，柯文哲最新聲明才會表示「將立刻修正相關規定，臨時建物搭建期限必須小於路權期限，超過時限未自行拆除，將進行強制拆除」。可見他們其實對於這次迅雷不及掩耳拆帳篷，根本是心虛得要命，只好戴上即時強制的帽子硬幹，事後再發聲明說要再修法，根本就是知法玩法。

話說回來，從各種報導跟爆料可以發現，這次拆除帳篷的導火線，似乎從各種團體申請路權及臨時建照的「排隊」開始。既然這種人為的排隊方式這麼容易造成柯政底下所謂秩序的空窗，那麼應該拿出柯政最愛的創新精神，將申請路權及建照等制度上網智慧化，就跟號稱取代1999市民熱線的app─單一陳情系統一樣，所有申請都上網，這才符合柯政的風格。

動不動就拆人帳篷，不過是權力的傲慢罷了。

（作者為律師，現任台北市文山區萬興里里長）