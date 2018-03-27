社論》貿易戰聲中的台灣選擇

美國總統川普對中國忍無可忍，打算祭出三○一條款，課徵中國六百億美元商品進口關稅；這是美國經貿政策的具體轉變，也是其中國政策的重大轉折。我國除了短期應變，也應就國家安全與政經政策，做全盤而徹底的檢討與調整。

川普針對中國動手，是兌現對選民的承諾。競選期間，他多次指控中國「強暴」美國及其工人，獲得選民認同。值得注意的，由於中國野心崛起，企圖與美國爭霸，導致美國朝野對中國反感日深；從尼克森時代「聯中制蘇（聯）」到後來和平轉變，促使中國成為負責任國際成員的盤算落空。川普的行動中，各方對關稅制裁效力容或有異議，但其中國政策改弦更張，不再讓中國佔盡便宜，既有美國民意基礎，也得兩黨支持。

對中國反感的，事實上不只美國，歐洲及亞洲鄰國亦然；中國惹起的戒心，也不僅因拋棄鄧小平「韜光養晦」遺訓而四處引發的領土紛爭。以經貿為例，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼雖質疑關稅制裁，也強調「在全球經濟秩序之內，中國其實是一個壞公民」；尤其是剽竊知識產權，還對鋼鐵等行業補貼，以致全球產能過剩。「紐約時報」還以「求、借、偷」，描繪中國對付科技外資企業的三部曲：要求合資、透過「穿小鞋」手法索取授權分享或交出技術、赤裸裸地盜竊。美國蘋果公司上月底把雲端服務交給中國國有企業營運，首日便傳出用戶個資被竊還遭威脅的事件，就是顯例。

正因中國惡名昭彰，從法國總統馬克宏到德國輿論，都出現反制的主張。從而，針對以科技大廠、跨國大咖為主的商業戰，早已悄然進行；煙硝味容或較不濃厚，禍首絕對是中國。川普只不過就先進各國共同關切的問題，高舉經貿公平、互惠大旗，採取行動；責怪川普或美國發起貿易戰，本末倒置。

美中是否最終走向你來我往的貿易戰，目前還有如足球賽「互相射門」的開賽階段，情勢未明，勝負難斷。不過，從中國官方近日的聲調放軟，也傳出美方列出具體清單要求中方照辦的幕後折衝看來，中國顯然外厲內荏。數字會說話，貿易戰互有傷害，但看哪方受損較大。就此而言，享有貿易順差一年三千七百五十億美元的中國，相對不利；尤其在它債務膨脹及人口老化問題嚴重的今日，經濟快速成長的引擎外貿也禁不起對美貿易戰的折騰。

對台灣來說，不論美中是否進入貿易熱戰，都有不容輕忽的嚴肅意義。短期而言，從台灣鋼鋁產品的「中國成分」到製造業被列入「紅色供應鏈」而遭波及，都要有具體有效的因應方策。從本質說，這是多少台灣工商業者當年不顧李登輝總統「戒急用忍」、大膽西進所結出的惡果。如今除了若干紅頂商人及少數產業例外，從遭「騰籠換鳥」的台商，被連根拔起的產業結構，長久難以活絡的經濟，欲增不易的上班族薪水；過度依賴中國，整體受害。

另一方面，儘管台灣以往挹注大量資金、人才、技術，幫助中國經濟崛起；有如賴清德院長在立法院所說，中國從來沒有釋出善意，反而「在國際社會上封鎖台灣、對台灣處處打壓」。昔日兩蔣時代，嚴法禁絕「資匪」，因其危害國家社會；台灣在民主時代之後，有些政商卻以「資匪」為能事，製造了今天國家社會的整體困境。川普今年一月明言，當初支持中國加入ＷＴＯ（世界貿易組織）是錯誤決定；現今又以行動積極扭轉尼克森以來的錯誤中國政策。台灣多年來的中國政策，壯大了中國，也助長了它併吞自己的實力，愚不可及，如此賠了夫人又折兵的政策豈能繼續？

從或有的貿易戰看，我國更應在經貿自由、公平、互惠的原則之下，積極與美日歐等先進國家緊密連結，才有出路。上週來訪的美國副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）說，「美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續在自己選擇的道路上前進，不受脅迫」；這正是台美雙方共同價值的展現。兩相對照，中國卻總脅迫台灣人民接受它所設定的道路；毫無尊重，只有恫嚇、滲透、磁吸。台灣的選擇，至此極為清楚而明白不過了。