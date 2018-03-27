自由廣場》軍情局史實面世 填補近代史空白

◎ 鍾邦友

「戴雨農先生紀念館」於近日重修啟用，蔡總統不但特別向創辦人戴笠銅像致敬，並指示軍情局可以適度對外開放歷史，我舉雙手贊同。

國民黨早年特務機關軍統局的操盤手戴笠，曾在國共內鬥期間，刺殺不少共產黨人，因此中國共產黨對他的評價極低，說他是「蔣介石的配劍」、「中國的蓋世太保」等，甚至在民間傳聞把他說成是亂搞男女關係的色魔與殺政敵不眨眼的劊子手，但事實如何，缺乏真相佐證。

說來慚愧，像我輩喝著純正的國民黨黨國奶水長大的五、六年級生，不要說對台灣近代史的內容幾乎完全空白，連中國近代史也一無所知，不知道這位軍情局大家長的生平事蹟，對同時代將中國翻天覆地的孔祥熙、宋子文也聞所未聞。這些人或因身分敏感，或因行事不端，所以被國民黨政府刻意掩蓋，而後續政府遷台初期的二二八、肅清共諜行動、白色恐怖，當然更是隻字未提，足見當年的歷史教育在威權統治下搞得有多麼失敗。

聽聞軍統後身軍情局附近的雨農路、雨農國民小學、陸軍官校的雨農樓，以及在芝山岩上的雨農閱覽室，都是紀念戴笠這位「中國近代歷史上最神秘的人物」，雖說難脫威權色彩，但如今軍情局如能將真正的史實公諸於世，當對台灣的歷史教育鐵定有所助益！

（作者為高科大通識中心兼任助理教授）