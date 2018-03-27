自由廣場》貿易業者看法：MIT小利多

◎ 方復權

美國總統川普基於三○一貿易條款的調查結果，簽署對中國進口產品課徵二十五％、高達六百億美元的懲罰性關稅方案。一般民眾霧裡看花，以貿易大戰開打或美中關係天搖地動來形容。事實的真相，恐怕並非如此。

眾所周知，美國仰賴中國這個世界工廠，供應價格低、數量大的商品由來已久。具體數字顯示，二○一七年美中貿易逆差從前年的三四七○億美元上升到三七五二億美元，而美國去年的全球商品和服務貿易逆差則高達五六六○億美元。換句話說，中國就佔了近七成。這也是川普競選總統前所表示的「邪惡的國家」以及「偷走美國經濟」的由來。

但是，懲罰性課稅後美國從中國進口物價會變貴，影響的層面有：一、美國本土產品會增加競爭力；二、其他國家產品有機會出口；三、中國產品再降價以維持現狀。除了第二項，美國是最大的獲益者。也就是說，不是扶植了國內廠商或所謂鮭魚返鄉，就是美國國庫增加了關稅稅收。

值得注意的是，川普為何要此時此刻對中國祭出撒手鐧，背後可能因素有五：一、川普已成功處理掉北韓金小胖的核武威脅，對美國的「再次偉大」，有深刻體會；二、川普十一月的「期中考」選舉即將來臨，考試成績，攸關連任之路；三、根據調查研究，美中貿易赤字的增加，主要來自於美國經濟的強勁表現，讓美國消費者有能力購買更多的進口商品、原料和轉口貿易；四、基於第三點，適時對中國出手、掐住咽喉，並擺脫過度依賴的形象；五、明明是貿易赤字，但川普卻扯上智慧財產權。換句話說，增加了稍後談判的模糊地帶與籌碼。另外，川普舞劍也有可能意在迫使人民幣大幅度波動。中國除了對美國貿易巨額順差，還是美國最大的債權國，匯率，是美國對中國所造成的內、外傷最好的特效藥。

至於美中貿易關係對台灣有何影響？基本上來說，ＭＩＴ輸美產品不但沒影響，還可能略受小惠，但對投資中國的台商可能有影響。根據經濟部資料，台灣去年輸往中國（含香港）中間材金額為一一三三．二億美元（約新台幣三．四兆元），占台灣輸往中國（含香港）總出口額八十六．九七％，扣除ＷＴＯ ＩＴＡ協定項目後約二九二．三億美元（約新台幣八七六九億元）。因此，真正受到美中貿易角力所影響的廠家與金額，還要看美國懲罰性關稅方案的細則和雙方談判的結果。目前要預測，如同去年北韓核武危機的發展，言之過早。

（作者業國際貿易，台中市民）