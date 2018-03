自由廣場》這場貿易戰對美、台都好

◎ 黃天麟

美、中貿易戰開打,川普簽署行政命令,要對中國課徵近六百億美元關稅,中國立刻反制,對美產品加徵關稅三十億美元。

一家證券分析師認為,美國的報復強度比預期緩和,中國之反制亦僅三十億美元;但這些都應屬牛刀小試,真戲可能在後頭,因為累積的不公平貿易金額實在太大。去年中國因不公平貿易對美國享有三七五二億美元超高額順差,對全世界享有五九三九億美元(二○一五年)。各國已深切體會到這一完全失去平衡(失公平)的全球貿易結構,必須做一次解構。

了解此次貿易戰本質,我們就應會進一步了解:第一,是誰挑起了貿易戰;第二,台灣該採取何種態度。

第一,是誰挑起了這一貿易戰?統派學者、媒體,包括美國過去的當權派,都咬定是川普破壞了戰後建立的自由貿易制度。的確,美國在二次大戰之後,建構了以IMF、世界銀行、WTO為主的國際經濟秩序,尊重自由貿易推動國際化,奠定了全球戰後的偉大復甦。但二○○一年西方國家在錯誤的認知下允許中國加入WTO,以為中國會民主化,遵守西方的自由經濟制度。但事與願違,專制的中國利用集權國家主義經濟的特點,壓制匯率、引進台商、竊取西方技術,以超低生產價格席捲全球,還以「世界工廠」自居。美、日、歐的製造產業逐年消退,中國即謳歌年十%經濟成長,對價就是日、美、台、歐經濟的日漸低迷,工廠關門、工人退出職場、薪資原地踏步等等。亦即中國利用它的極端專制國家主義模式,破壞美國等西方國家長年所建立的自由貿易制度。這就是川普所言的「中國的經濟侵略」。中國是挑起此次全球貿易戰的元凶。

第二,中國的國家目標至為明顯,至二○二五年要成為製造業高科技大國,十年內主宰先進微晶片、人工智慧和電動汽車的尖端科技,二○四九年完成中華民族偉大復興的中國夢(成世界霸權)。川普畢竟不是政客,是負責任的政治家,此時毅然宣布對中經濟制裁,追求的是一個公平(Fair)貿易。若今天不做,十年後中國必已取得世界科技、軍事、經濟霸權的地位,美國亦必自西太平洋撤軍,台灣成為「中國」太平洋海空的軍事基地,國人將必接受另一次二二八的浩劫。

台灣當今唯一正確道路,是配合美國的經濟戰略,修正西進的賣台路線(註:到現在為止,台商還在拿西方技術大量投資中國,扯美國後腿,台灣政府亦未阻止),重新建構台灣的經濟藍圖。

川普說「Trade wars are good」,善哉斯言。這一貿易戰不僅是good for America(對美國好),也是good for Taiwan(對台灣好)。

(作者為國策顧問,曾任第一銀行總經理、董事長)