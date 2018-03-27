自由廣場》這場貿易戰對美、台都好

◎ 黃天麟

美、中貿易戰開打，川普簽署行政命令，要對中國課徵近六百億美元關稅，中國立刻反制，對美產品加徵關稅三十億美元。

一家證券分析師認為，美國的報復強度比預期緩和，中國之反制亦僅三十億美元；但這些都應屬牛刀小試，真戲可能在後頭，因為累積的不公平貿易金額實在太大。去年中國因不公平貿易對美國享有三七五二億美元超高額順差，對全世界享有五九三九億美元（二○一五年）。各國已深切體會到這一完全失去平衡（失公平）的全球貿易結構，必須做一次解構。

了解此次貿易戰本質，我們就應會進一步了解：第一，是誰挑起了貿易戰；第二，台灣該採取何種態度。

第一，是誰挑起了這一貿易戰？統派學者、媒體，包括美國過去的當權派，都咬定是川普破壞了戰後建立的自由貿易制度。的確，美國在二次大戰之後，建構了以ＩＭＦ、世界銀行、ＷＴＯ為主的國際經濟秩序，尊重自由貿易推動國際化，奠定了全球戰後的偉大復甦。但二○○一年西方國家在錯誤的認知下允許中國加入ＷＴＯ，以為中國會民主化，遵守西方的自由經濟制度。但事與願違，專制的中國利用集權國家主義經濟的特點，壓制匯率、引進台商、竊取西方技術，以超低生產價格席捲全球，還以「世界工廠」自居。美、日、歐的製造產業逐年消退，中國即謳歌年十％經濟成長，對價就是日、美、台、歐經濟的日漸低迷，工廠關門、工人退出職場、薪資原地踏步等等。亦即中國利用它的極端專制國家主義模式，破壞美國等西方國家長年所建立的自由貿易制度。這就是川普所言的「中國的經濟侵略」。中國是挑起此次全球貿易戰的元凶。

第二，中國的國家目標至為明顯，至二○二五年要成為製造業高科技大國，十年內主宰先進微晶片、人工智慧和電動汽車的尖端科技，二○四九年完成中華民族偉大復興的中國夢（成世界霸權）。川普畢竟不是政客，是負責任的政治家，此時毅然宣布對中經濟制裁，追求的是一個公平（Fair）貿易。若今天不做，十年後中國必已取得世界科技、軍事、經濟霸權的地位，美國亦必自西太平洋撤軍，台灣成為「中國」太平洋海空的軍事基地，國人將必接受另一次二二八的浩劫。

台灣當今唯一正確道路，是配合美國的經濟戰略，修正西進的賣台路線（註：到現在為止，台商還在拿西方技術大量投資中國，扯美國後腿，台灣政府亦未阻止），重新建構台灣的經濟藍圖。

川普說「Trade wars are good」，善哉斯言。這一貿易戰不僅是good for America（對美國好），也是good for Taiwan（對台灣好）。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）