自由廣場》（北社論壇）台灣關係法之下的台灣基本法

◎ 蕭曉玲

不久前，美國國會通過了《台灣旅行法》，台美高層互訪將不再受到種種限制。美國在台協會（ＡＩＴ）前處長司徒文，更直言是「間接地承認台灣是國家」。

然而，這句「間接地承認」聽起來實在是暗藏玄機，這意味著美國過去「從未視台灣為一個國家」，否則直接建交並且改ＡＩＴ為大使館即可；至於往後是否會視台灣為國家，仍在未定之天。

或許有人會問：台灣是否為國家？為何需要美國置喙？其實重點在於《台灣旅行法》或《台灣關係法》的法律「地位」─都是美國國內法！

二戰後，盟軍授權蔣介石軍隊來台。在舊金山和約簽訂前，一如史料揭示，美方與蔣方代表顧維鈞皆同意將台灣澎湖的歸屬留為懸案。一九七九年美國與中華人民共和國建交，承認了中共政權為中國政府，否定了中華民國；但也同時通過《台灣關係法》。從此之後，中華民國不存在，取而代之的是「台灣當局」。這個作為，即是在宣示美國才是台灣的主要佔領權國！

依戰爭法原則，美國身為主要佔領權國，理當為台灣人民制訂一套《基本法》，以便維持戰後過渡時期的秩序；再而協助當地人民成立自己的政府，制訂憲法，完成住民自決的程序。可是，終戰以來，美國卻是便宜行事，讓蔣介石政權霸佔台澎，用制訂時毫無台灣人民參與的《中華民國憲法》取代應有的《台灣基本法》。

美國要求台灣人必須接受他自己否認的「中華民國」，甚至當台灣人要發起正名制憲公投修法，ＡＩＴ理事主席莫健大剌剌地來台灣阻擋公投法，真是讓人懷疑美國人的「民主自由」精神！

現在，美國國會新通過《台灣旅行法》，川普總統也簽署生效，近日訪台的東亞副助卿黃之瀚也強調「美國對台灣的支持，即使換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變。」我們期待美國政府更進一步的落實這些承諾，請在美國國會召開聽證會，制訂《台灣基本法》（台灣住民自治條例）。有了《台灣基本法》，明確定義台灣的國家地位，台灣才能脫離中國內戰的爛泥塘和被中國併吞的威脅！更可以讓台灣真正成為阻擋中國「帝國」恣意擴張的不沉航空母艦！

（作者為台灣北社理事，台灣教師聯盟理事長）