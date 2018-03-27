自由廣場》從郭柯配到朱劉會

◎ 李秉鑫

媒體報導，朱立倫訪中最後一天中午，與國務院台灣事務辦公室主任劉結一在上海見面。這是劉上任之後，首次會見來自台灣的地方首長。有人認為這是北京靈活地在「國共論壇」、「雙城論壇」之外「另闢一條兩岸通渠」。

當眾人焦點集中在「延遲兩天後國台辦才正式公告劉結一接任國台辦主任」以及「朱劉會」此際，讓人想起中國流亡作家袁紅冰在一月十四日《刀鋒上的台灣》新書發表會的演講中，披露「中共國台辦密謀扶持『郭柯配』競選二○二○年正、副總統，進而掌控台灣最高權力」，引發諸多討論。當時有人以「國台辦主任即將換人，換誰都還不知道」質疑袁的說法。

事實上，劉結一任「國台辦」副主任時，已同時任「中台辦」主任，袁紅冰即斷言十九大之後劉會走到幕前接掌國台辦主任。因為中國以黨領政，「國台辦」要聽「中台辦」，如今果然劉結一身兼黨政兩職，正式啟動「一套人馬、兩塊招牌」的運作模式。

況且新北市政府近日承認，朱立倫此行「城市交流」早已於今年一月由中國官方提出邀請、國台辦安排，朱以「客隨主便」方式由劉「高規格」「會見」，更證實劉早已準備接掌國台辦。

袁紅冰披露，劉結一靠的就是提出《「主導二○一八、二○二○台灣選舉，實現實質統一台灣，向建黨一百週年獻禮」工作計畫》獲習近平賞識；「扶植『郭柯』配」就是「工作計畫」之一。一旦計畫成功，兩岸就會簽訂一個中國框架下的協議，實質上完成中共所夢寐以求的對自由台灣的征服。袁紅冰說他披露的目的只有一個，就是希望它「見光死」。

「郭柯配」是否會「見光死」不得而知，這個工作計畫尚有許多內容想必已開始或即將啟動，「朱劉會」是否也在計畫之中？

袁紅冰在時政論證常有先見之明，他在《刀鋒上的台灣》中揭露的由中共「隱形統治者」王滬寧規劃、習近平定案的《中國二十五年國際發展戰略綱要》，有關於「台灣問題事關中國首要的核心國家利益」部分，朝野各界切不可輕忽，等閒視之。

（作者任職出版業，南投縣民）