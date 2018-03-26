社論》「美台應該站在同一陣線」

國會通過、川普簽署「台灣旅行法」，緊接著一連串緊湊的台美高層互訪，不啻向北京與台北同時發出訊號：「台灣旅行法」是玩真的，絕非虛晃一招。美國國務院亞太副助卿黃之瀚在台灣的演講，定位台灣在美國印太戰略中的角色是「憲政民主典範」，體現了「民主與經濟並肩成長並非巧合」的真理；美台能合作強化印太地區自由開放、以規則為基礎的秩序；而且，美國對台政策即使換了政府、總統也不會改變，因為美台關係是深植於共同價值的緊密夥伴。

繼黃之瀚之後，美國商務部副助理部長史宜恩也抵達台灣訪問，在台灣停留期間將與台灣政商領袖會面。另一方面，高雄市長陳菊赴美訪問、演講，也會見了亞太代理助卿董雲裳、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特、亞太事務代理副助卿史墨客。董雲裳表示，台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。董雲裳還提到，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，而美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。黃之瀚的「美國對台政策即使換了政府、總統也不會改變」，董雲裳的「美台應該站在同一陣線」，不無隔牆說給國民黨聽的弦外之音。

至於副助卿麥費特向陳菊提到，美台經濟合作的三大重點：希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；保護智慧財產權；加強高層技術（物聯網、AI等）的合作。而AIT表示，商務部副助理部長史宜恩訪台，希望能拓展美台貿易、商務和投資關係。美國希望加強與台灣的貿易關係，這在美中貿易戰的砲聲隆隆中，格外顯得厚此薄彼。這些對台灣貿易角色的重視，出於中國「惠台」三十一記銀彈攻擊之後，尤其凸顯了川普政府的台海政策調整，戰略與經貿的部署是同時並行的。這也等於是向台灣內部政治傾中、經濟連結中國的主張，具體提出「美台陣線」的再平衡。是否繼續走馬政府疏美親中的路線，致力於重回執政的國民黨必須審慎思考。

川普此時出招，其實有跡可循。朝鮮半島危機，中國混水摸魚，美朝衝突差點失控。但金正恩、文在寅、川普拉出的另一個軸線，卻把習近平在朝鮮半島的角色邊緣化。隨即，習近平打破集體領導，且強勢修憲取消任期制，拉出中國從專制往獨裁發展、正面挑戰普世價值的軸線，中國夢成為一中帝國之夢，與自由開放印太戰略更顯針鋒相對。與獨裁中國對比，台灣的「憲政民主典範」，更凸顯其絕不容中國侵吞的槓桿作用。可以說，目前的亞太戰略地理，台灣雖然面對中國的政治經濟軍事總威脅，但國際價值夥伴卻有力支撐了台灣維持主權現狀。

一如習近平稱帝之路的快打，川普的節奏也令人應接不暇。美台互動瞬間提高層級，假使北京對台灣展開報復，等於自我否定所謂的「惠台」政策，露出自己的真面目。但小英政府更應以積極作為，提振產業創新經濟促進就業所得來反統戰，同時將導致台灣產經動能沉淪的連結中國，轉軌至能夠帶動台灣產經脫胎換骨的美台貿易，進而參與「跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（CPTPP）」，讓台灣企業擺脫中國磁吸、開拓更大的國際空間。台灣的主權與經濟，乃至年輕世代的機會，二十多年來飽受中國溫水煮青蛙之苦，現在，掀開鍋蓋跳出鍋子的時機到了，台灣必須奮力掙脫「九二共識」、「惠台麻藥」。

一如賴院長所言，若中國關起大門而唯一的鑰匙是「九二共識」，那在台灣是找不到這把鑰匙的。外交部長吳釗燮則指出，即使承認九二共識、一中原則，外交情勢也沒有輕鬆過。可以說，中國對台灣的無度勒索，不僅針對本土政權，對國民黨亦復如此。如今，歐美亞民主國家紛紛醒悟，中國不是過去國際期待的中國，台灣更應該及早離開中國漩渦，回到自由之路。這一次，大國政治又讓台灣面臨抉擇時刻，「美台站在同一陣線」還是「台灣被併入中國那一邊」，答案不言可喻。