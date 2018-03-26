自由廣場》兩個調查看台灣依賴危機

◎ 魏思源

二○一四年底，德國媒體曾引述經濟學家依據國際貨幣基金（IMF）資料編製的一個有趣的「四十個依賴中國的國家」名單發現，這些國家對中國出口占其總出口比重超過十五％，且其中不只發展中國家，也包括先進國家在內。以亞洲地區為例，日本及南韓對中國的出口比重，就分占十八．五％及廿五．五％，而台灣對中國的出口比重，更高達四十％，名列「四十個依賴中國的國家」名單的前十名。

然而隨著中國經濟崛起，台灣對中國貿易依存度持續攀升。根據《富比世》二○一五年所發布的「Top 10 China Dependent Countries」十個出口最依賴中國市場的國家調查，台灣居全球第二，僅次於澳洲。

過度依賴中國的苦果，不僅是中國經濟成長放緩、需求降低時台灣就成為重災區，更雪上加霜的是，一旦美中貿易戰開打，直接出口到中國的台灣業者也將遭池魚之殃。因為我國出口產品中，電子零組件占比約三分之一，其中很大比重是到中國去做加工組裝；上市公司英業達就指出，很多台商都利用三角貿易方式，例如英業達的出口美國文件是由台灣總公司發出，但貨物從大陸港口出口，因此有無協商之排除條款也很重要。

此外，兩岸產業間已經由原本互補轉為競爭，台灣不能只是意識到雞蛋放在同一個籃子的風險，更應進行產業升級。我相信中國永遠會是我們的競爭對手，我們應堅持「經濟自主」性，調整市場布局，絕不可以在經濟上對中國過度依賴，而遭到控制。

（作者任職資訊業，宜蘭市民）