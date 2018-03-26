自由廣場》（澄社評論）管中閔論文抄襲爭議其實很單純

◎ 畢恆達

臺大校長遴選爭議，已經延燒二、三個月仍然未解。我在大學開設研究方法課程，不斷有學生詢問，管中閔的研討會論文，究竟有沒有引用不當或抄襲的情事？

根據媒體披露的資料，研討會論文與張生碩論，其作者完全沒有重疊，但是論文中有若干圖表內容相同，卻分別都註明是研究者自行整理繪製，這其中必定有那個環節出了問題。

就邏輯上來推敲，一種可能是管的研討會論文抄襲（或不當引用）碩論，一種是碩論抄襲管的手稿，雖然參考書目有列，但是在正文中不該註明是自行整理。還有一種可能是，他們都是共同創作者，但是某篇論文沒有將其他研究者列為共同作者。

針對此事，臺大特別召開學術倫理委員會，若無抄襲，應還管中閔清白。然而學倫會卻以該研討會論文沒有經過同儕審查（然而徵稿啟事卻有公布審查日期）、沒有正式出版、未申請ISBN等理由，不予立案，也就是該論文並非「學術倫理案件處理要點」所規範的對象。這個決議，傳達了兩個訊息，一個是在學術研討會發表的論文可以豁免研究倫理的要求，一個是學倫會或校方並沒有追求真相的意願。結果沒有解答眾人的疑惑，也混淆了學界對於學術倫理的認知。

明明是中央研究院與臺大經濟系舉辦的公開徵稿的學術研討會，竟然有論文連參考文獻都沒有，論文集的頁碼也不連貫，而這成了佐證此研討會的論文是「非正式論文」的理由之一，真是本末倒置。

確實，學術研討會的嚴謹程度差異很大，很多研討會論文只是將來正式投稿給期刊前的初步完成稿。然而發表的論文也許論證還有待補強，資料還可增加，但是撰寫論文該遵守的基本規範（例如引用確實、不抄襲等）卻不能因為是研討會就可不予要求。

楊泮池校長因為研究倫理爭議而主動不續任，臺大也規定首次擔任研究助理的研究生，都要上網修習學術倫理課程。這次的抄襲爭議很單純，大眾只是想知道兩篇論文中有相同的圖表，卻各自宣稱是自行整理，到底是哪裡出錯了？知道錯在哪，也好做為前車之鑑。耗費的社會能量，也才有積極的意義。

（作者為國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授）