自由共和國》柯啟新／科技部與經濟部的再定位

◎ 柯啟新

組織再造攸關政府競爭力，先進國家無不再三檢討，以因應新時代的需要。最近在立法院討論的過程中，有民進黨立委直言：現有草案是國民黨政府規劃的，若未經重新審視，有什麼理由要草率通過？這話，真是一擊中的。

科技預算分配：「科會辦」應管大不管小

事實上，國民黨執政時代完成調整的科技部，以及目前仍在立法院待審的經濟部組織案，確有慎重再議的必要。尤其科技會報辦公室（科會辦）對於科技預算的分配，應該管大不管小，也就是只做各部會科技預算的「比例調整」，但不細管各部會個別計畫的預算與執行細節，以權責相副，同時也能使科技政委與科會辦有更大的餘裕去做跨部會整合的工作。

科技部產業新創經驗：移轉技術處

為了強化科技部輔導產業新創之經驗與人力，有必要將技術處由經濟部移轉至科技部，若隸屬經濟部管轄的工研院與資策會，重新定位為「新創育成搖籃」，也應一併移轉科技部管轄，工業局則繼續留在經濟部，直接輔導現有公司，不須透過法人。

科技部與經濟部權責：新創與投資

至於科技部與經濟部的職掌，在學術、技術、產業的上中下游定位上，可以「還沒生出來的公司」及「已經生出來的公司」當分界線，科技部管上中游，補助可能具全球影響力的學術研發及可能具在地新創的技術研發，以國際學術影響力及在地新創家數與投資額為績效指標。經濟部則管中下游，營造良好投資環境，解決五缺問題，讓更多現有公司成長、增資、上市與國際化，並以全球投資環境評比、上市櫃公司數量與產值為績效指標。

中游重疊區的切割：研發補助vs.政策工具

不可否認，兩個部會在中游管理上會有所重疊，這發生在三種狀況：一是現有公司投入新興技術，甚至衍生新創，好似已經在下游的鮭魚又跑到中游產卵；二是工研院與資策會等法人的主業，到底是該產卵做新創，還是吃浮游生物做工商服務，中游該「幫下游」，還是結合上游一齊「變下游」？三是大學跟現有公司合作研發，上下游直接合作。對於這三者，不妨如下思考：

一、經濟部強化「業界科專」及「政策工具」：經濟部仍可保有業界科專的經費，由經濟部工業局統籌，對現有公司投入新興或下一世代技術領域給予「研發補助」，特別是對生技、綠能、國防等新興產業，不須經過中游的法人，發揮直接的槓桿效益。但研發補助不應該是經濟部的主要手段，賦稅抵減、法規鬆綁、資源整合等政策工具才應該是經濟部的主要手段。

二、科技部主導「法人科專」攜手大學新創：研發補助是科技部施政的主要手段，但現在缺乏上中游的緊密整合，理應負責新創的大學與法人，因分別由科技部與經濟部取得研發補助，欠缺高度整合的誘因設計，共同為新創機會努力。若中游的法人科專研發補助由科技部主導，便可大幅增加與上游大學的協同合作新創的機會，由法人作莊，吸納更多學界團隊，以小規模或大規模團隊成立新創，如此更能重塑法人為新創搖籃的美譽，也能激發大學的研究能量至新創。德國與以色列的中游法人組織，就是高度接合上游大學，共同努力新創，主力絕對不是去幫下游公司做工商服務。

三、分類產學合作為新創或技轉：大學與現有公司合作研發，以大學為主要補助對象，目前已有科技部的「大小產學計畫」及經濟部的「學界科專」，應該與「業界科專」重整為以衍生新創為目標的歸科技部，以協助現有公司的歸經濟部，而不一定是以主要補助對象是大學或公司，來區分是科技部或經濟部主導。也就是以合作、技轉為目標的產學合作，就跟經濟部提出申請，以衍生新創公司為目標的，就跟科技部申請，不管是由產或學主導。

科技部與經濟部：串接而非競爭

有人主張，應該讓科技部負責科技研發，經濟部負責產業研發，分頭並進與競爭，這個觀點似有偏差，從上游學術、中游技術新創、到下游產業，應該是「串接關係」，而不是「競爭關係」，科技研發本身就可區分為學術型與產業型，不應該放任科技部與經濟部各做產業型研發，而沒有區別或串接，彼此串接比率已經很低，甚至鼓勵競爭而不是合作。科技政委與科會辦應該扮演好串接與合作的樞紐，協同科技部與經濟部，設計產學、產研、學研、產學研更緊密合作的有效模式，並訂定不同的上中下游績效指標，考核所有分配到科技預算的部會，做為下一年度調整部會經費的依據。

以上議題，期待有更多建設性的對話，做為公共政策理性討論的基礎，避免進入權力猜忌的格局，這個國家才可能進步。