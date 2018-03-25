自由廣場》董氏未必懂這件事

◎ 王郁揚

董氏基金會與國民健康署積極推動戒菸活動，三月廿二日戒菸活動記者會邀請藝人庾澄慶（哈林）擔任戒菸活動大使。首先，本會百分之百認同菸害防制與戒菸活動宣導重要性，但台灣每年龐大的菸害防制預算，真的有達到其效果嗎？

據國民健康署報告統計：「至民國一○五年為止，台灣吸菸率平均每年下降○．六個百分比。」而國衛院資深研究員溫啟邦早在二○○五年國際論文就指出：「台灣吸菸率每年必須下降四個百分比，才能真正達到菸害防制的效果。」如此看來，台灣每年花在菸害防制的稅金，似乎也只是流於形式，沒有產生實質意義。

反觀英國在同日（三月廿二日）發布最新戒菸活動「VApril」，該活動是由英國電子煙工業協會（UKVIA）舉辦，VApril活動發言人Christian Jessen博士表示：「聽到英國仍然有七百萬吸菸者，我感到非常驚訝和失望，據英國公共衛生局報告，其中約四十％的人從未嘗試使用電子煙。此外，超過一半的人口沒有意識到電子煙只有抽菸一小部分的健康風險。目前英國已有一五○萬人藉由電子煙完全戒除香菸，希望藉由VApril戒菸活動教育民眾，讓戒菸數字持續成長。」

觀看亞洲先進國家，日本、韓國、中國皆開放電子煙，香港創下吸菸率新低，香港政府也在擬定如何管理電子煙，就連已經禁止電子煙的泰國政府也表態會重新檢視電子煙政策，台灣政府卻還停留在禁止輸入、製造、販售電子煙的思維。上週立委陳瑩質詢電子煙議題，衛福部薛瑞元次長也允諾兩個月會提出相關數據與報告。究竟電子煙在台灣禁或不禁，本會相信數據、證據會說明一切。

（作者為台灣電子煙產業發展協會秘書長）