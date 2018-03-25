自由廣場》政治難友談李敖

◎ 施明雄

政治受難者中，李敖由於暗中有幫助台大老師彭明敏流亡海外的嫌疑，在一九七一年涉嫌參與彭明敏教授學生謝聰敏、魏廷朝的台南美國新聞處爆炸案，遭調查局特務嚴刑屈打成招，判處有期徒刑十年，背負不甘不願的台灣獨立罪名坐苦牢，但他運氣好，七六年就因蔣介石去世減刑出獄，不過此一不幸的冤情受難，也造就他竭盡全力搜尋蔣家父子以及國民黨黨官貪婪醜惡的劣跡史料，字字如刀，句句如劍，掀露蔣家王朝獨裁極權專制橫行霸道的罪孽而一舉成名，從此名利雙收財富滾滾而來（然而在他生涯中也因貪婪蕭孟能的財物，再次坐刑事牢，是他生命史的污點，真是令人遺憾）。

爾後李敖愈寫愈猛，享譽海內外，成為文壇瑰寶，那段時期他曾出不少錢給台灣被日本人踐踏的慰安婦，控告日本政府向國際發聲，這是他活在台灣賺台灣人民錢，回饋台灣的義行之一。

一九九六年彭明敏教授競選首次台灣民選總統，他曾出聲助選，當時美國加拿大台灣社團邀請他出國巡迴助選演講，但都被他拒絕了，後來才知道他最怕坐飛機。

最有趣的是，李敖以新黨的名義參選二千年台灣民選總統，那次參選對新黨來說，想借用知名度高的李敖，有「金母雞」的作用，希望能帶動新黨競選國代的小雞雞們，拉高他們的當選人數，以便衛護「中華民國憲法」，結果新黨的頭兒伙仔們卻心有二志，表面拱稱李敖是他們的救星，私底下暗渡陳倉支持宋楚瑜，最後李敖面對媒體你來我往，把那場總統選舉演成喜丑劇，他妙語如珠；譏諷連戰，嘲弄陳水扁，雖是想抬高宋楚瑜，然而興票案讓陳水扁登上大位。

李敖已蓋棺論定，最終他還是像那些擁戴「強國霸權」的平凡人一樣庸俗，在台灣一生追求自由民主人權平等，卻始終不想成為台灣這個小國的主人，而且他的心腦也很矛盾，就像那些在台灣坐擁豐厚退休俸的高官，享受台灣優良的健保醫療制度，卻不把這個所在，塑造成能使子孫永享喜樂和平的國家，這是令難友們遺憾傷心的情事。

（作者為政治受難者）