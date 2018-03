自由廣場》從議事法學看台大審管案

◎ 江榮祥

台大召開校務會議臨時會,與校長遴選程序爭議有關的提案全遭「擱置」,皆未進入實質辯論。

依議事法(Parliamentary Law),構成員得藉由「主動議」(main motion)將一項實體議題提交合議體(Deliberative Assembly)審議及決定;主動議的措詞,應使用「以合議體為主詞的句式」明確表達「合議體對某一問題的決定」,使能在表決通過後直接成為合議體的執行依據。如此,構成員的意見才能夠分別以「贊成」或「反對」照案通過兩種立場呈現,在言詞辯論過程中方得以聚焦於爭點,而可決或否決則終局取決於何種立場居於多數。在終局決議作成前,構成員也可以藉由各種議事行為控制並引導程序進行。在審議過程中,如果遇有突發緊急事項或優先事項而須先行處理時,構成員得提議「擱置」(lay on the table),也稱為「暫時停止審議」(postponetemporarily),經附議後,不經辯論,即付表決,獲多數通過後暫時中斷對待決議題的審議;俟處理突發緊急事項或優先事項畢,再由構成員提議「抽出」(take from the table),也稱為「續行審議」(resumeconsideration),將被暫時停止審議的動議引回會場繼續審議。

原則上,「終結辯論」(close debate)或「反對審議」(objectionto the consideration of a question)必須獲得三分之二以上的「特別多數」支持,始生效力。而「擱置」賦予「多數」(超過二分之一)即時判斷先行處理突發緊急事項或優先事項的權力,故而不經辯論。如果,現場並無突發緊急事項或優先事項,構成員仍提議「擱置」,顯然意在「阻撓」或「剝奪」其他構成員對待決議題進行實體辯論的權利,核屬濫用,主席應裁定不合程序。

此次臨時會的召集事由就是要處理校長遴選爭議;在臨時會結束前,諒無突發緊急事項或優先事項須先行處置,詎主席及多數代表們不面對問題而以「擱置」作結,就是要將球踢回教育部。「台大人的意志」竟如此呈現,還講什麼「大學自治」?

(作者為律師)