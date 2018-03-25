自由廣場》從議事法學看台大審管案

◎ 江榮祥

台大召開校務會議臨時會，與校長遴選程序爭議有關的提案全遭「擱置」，皆未進入實質辯論。

依議事法（Parliamentary Law），構成員得藉由「主動議」（main motion）將一項實體議題提交合議體（Deliberative Assembly）審議及決定；主動議的措詞，應使用「以合議體為主詞的句式」明確表達「合議體對某一問題的決定」，使能在表決通過後直接成為合議體的執行依據。如此，構成員的意見才能夠分別以「贊成」或「反對」照案通過兩種立場呈現，在言詞辯論過程中方得以聚焦於爭點，而可決或否決則終局取決於何種立場居於多數。在終局決議作成前，構成員也可以藉由各種議事行為控制並引導程序進行。在審議過程中，如果遇有突發緊急事項或優先事項而須先行處理時，構成員得提議「擱置」（lay on the table），也稱為「暫時停止審議」（postponetemporarily），經附議後，不經辯論，即付表決，獲多數通過後暫時中斷對待決議題的審議；俟處理突發緊急事項或優先事項畢，再由構成員提議「抽出」（take from the table），也稱為「續行審議」（resumeconsideration），將被暫時停止審議的動議引回會場繼續審議。

原則上，「終結辯論」（close debate）或「反對審議」（objectionto the consideration of a question）必須獲得三分之二以上的「特別多數」支持，始生效力。而「擱置」賦予「多數」（超過二分之一）即時判斷先行處理突發緊急事項或優先事項的權力，故而不經辯論。如果，現場並無突發緊急事項或優先事項，構成員仍提議「擱置」，顯然意在「阻撓」或「剝奪」其他構成員對待決議題進行實體辯論的權利，核屬濫用，主席應裁定不合程序。

此次臨時會的召集事由就是要處理校長遴選爭議；在臨時會結束前，諒無突發緊急事項或優先事項須先行處置，詎主席及多數代表們不面對問題而以「擱置」作結，就是要將球踢回教育部。「台大人的意志」竟如此呈現，還講什麼「大學自治」？

（作者為律師）