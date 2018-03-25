自由廣場》從我的中國同事看中國

◎ 蔡玉茂

多年前，部門來了一位中國來的同事。有一次閒聊，他忽然提到，他都看繁體字的中文報紙，我有點弄不清他的意思，也擔心扯上敏感的兩岸政治議題，所以只是回應幾句客套話。

後來有一次一起吃飯，他又提到，死在中國共產黨手中的中國人比日本人要多上好幾倍，這話出自一位中國來的同事，意義有點不尋常。

他進公司已經好些時日，但總是眉頭深鎖，即使笑起來也可以看到其中摻雜些勉強。原先，我以為他是因為剛進公司對系統不熟悉的緣故。直到有一次，公司來了一位西藏背景的工讀生，但在印度長大的，我才明白其中的原因。原來這位中國同事和其他同事中間都有一些疙瘩，這種關係的尷尬，源自雙方的國家與背景。

中國和印度有領土紛爭，中國和越南也有領土紛爭，中國和馬來西亞關係也不好，中國和蒙古關係也不好，中國和韓國關係也不好，中國和蘇俄關係也不好，中國和台灣的關係就更不用說了。美國人也對中國人有防衛心。即使同樣都是中國來的，苗族、藏族的同事對漢族的同事關係也不和睦。

此時，我忽然了解到，同事身為一個中國知識份子的苦處！

他既不認同中國政府及中國共產黨的作為，卻又無力改變，可是又要無奈地背負一切影射在他身上，那些別人對中國人及中國政府的負面觀感！最近中國修改領導人的任期規定，我隱約可以預見這位同事的眉頭更加深鎖了！

（作者為電腦工程師）