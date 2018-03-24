社論》台灣如何避免池魚之殃

美國總統川普終於祭出殺手鐧，將對中國出口美國高達六百億美元貨品課徵高關稅。（路透）

一向對中國疾言厲色，卻常被質疑輕輕放過的美國總統川普，終於祭出殺手鐧，將對中國出口美國高達六百億美元貨品課徵高關稅。不過，仍訂出六十天諮商期。川普聲稱，佔美國便宜的時代結束了，大家要記住「互惠」這個字，凡課美國關稅，美國也要回敬。中國則立刻宣布反制措施，將加徵部分美國進口產品關稅，規模約三十億美元。兩方對抗形態緊繃，一場波及全球的貿易戰瀕臨爆發，驚動全球金融市場，引發重挫，哀鴻遍野。

美中貿易戰看似勢均力敵，但美國擁有雄厚的對抗籌碼，中國則顯得虛張聲勢，因此保護主義戰火之下雖然沒有贏家，但這場對陣可能是中國大輸、美國小輸的結局。而這大輸、小輸的差別，便足以影響國家經濟的興衰。此因，美國將對中國航太、資訊、通信科技及機械工業在內的產品課徵二十五％的從價稅，顯然就是鎖定「中國製造二○二五」的十大戰略性產業，如此一方面可解決貿易失衡，一方面更可阻止中國成為製造強國。相對的，中國報復標的集中在農產品，似乎意圖藉此撼動支持川普的農業州，利用選票壓力迫使川普妥協。對比之下，美國即使遭到反制，也不難找到出口替代市場；而中國卻承受產業轉型不順遂的風險，維持經濟成長出現重大變數，可說戰火初啟，已注定是最大輸家。

然而，中國固然是此一影響全球的貿易摩擦中最大受害者，國人卻也必須了解，台灣恐將遭受池魚之殃，經濟受到重創。台灣以貿易立國，參與全球價值鏈的程度高達六十七．七％，原本即容易受到貿易保護主義之衝擊，加上去年台灣出口銷中金額為一三○二億美元，其中有八十七％為中間財，金額約一一三三億美元，對中國的中間財出口佔ＧＤＰ比重達十一％，大部分為高科技產品，乃是美國懲罰中國的重點，因此在兩隻大象打架中，容易成為替罪羔羊或人質。新任央行總裁楊金龍研判，台灣受美國針對中國的貿易保護措施直接影響大，產出減額將為ＧＤＰ的○．八％；若加上中國報復措施的影響，產出減額將達ＧＤＰ的一．八％。可見一旦美中貿易戰火延燒，現已出現復甦跡象的台灣經濟前景恐難樂觀。

多年來，吾人一再提出警訊，直陳台灣對中國經貿依賴日漸深化，不但導致經濟邊緣化，更於無意之中培養出一隻足以吞噬自己的怪獸，如今更成為美中貿易戰中的無辜受害者，可說台灣資金、人才、技術西進中國的惡果，已然一一浮現。其實，台商固然是西進的唯一受益者，但是，近年其利用價值所剩無幾，中國乃以產業轉型為由，施以騰籠換鳥手段，將之驅趕往內陸發展，成為無根的企業遊牧民族，落得朝不保夕的命運。換言之，西進的結果，台灣已成為輸家；儘管如此，台灣對中國的投資及經貿往來仍然佔了極大比例，台灣被邊緣化的情況日益嚴重。除此之外，高度依賴、集中化、單一化，形成難以控管的風險，無法因應外在環境的衝擊；亦即，當前美中貿易戰之下，台灣之所以陷入艱困處境，皆源自於經貿向中國過度集中化，自作自受的下場。

嚴重的是，川普標榜美國優先，將經濟安全當成國安問題，採行貿易保護主義，未來全球貿易勢必爭端不斷，而台灣經濟重心在貿易，幾乎難以逃脫遭到波及的命運。加上中國的打壓，台灣的國際空間有限，若是貿易戰延燒，則缺乏談判協商的籌碼，有效保障自身權益。所以，對於美中對抗，國人不僅不應有幸災樂禍的心態，更應做好產業轉型與經貿的調整，推動製造本土化、強化研發創新、吸引投資擴大內需，以壯大台灣經濟的體質，降低對中經濟依賴，方可因應各種外在環境的動盪與挑戰。而要達成上述目標，則有賴基本面的改善，包括解決「五缺」，推動基礎建設與政策法令之修訂，延攬外國專才與移民，改革技職教育等，才能促成台灣經濟的永續發展，確保在美中及未來此起彼落的貿易戰中，得以安身立命。