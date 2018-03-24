自由廣場》花蓮有個數學王

◎ 林志翰

花蓮強震後，各界捐助近二十億元善款，但花蓮震災善款監督委員會卻擬將其中八億元，用於紓困石材及觀光產業，遭質疑分配比例不當。

花蓮縣長傅崐萁很委屈，台南、高雄、花蓮災情比一比。傅崐萁強調台南的地震是一個點，高雄的氣爆是一條街、一條線，而花蓮的地震是整個產業全面受創。傅崐萁並痛批，民進黨不要再放下面的小犬出來咬人，試圖用藍綠對立的語言轉移善款挪用的問題。

傅式數學，獨步全球！邏輯之謬誤，令人發笑。筆者忝為數學老師，幾點意見供參：

首先，傅崐萁表示，地震造成的產業災民超過十萬戶家庭，不過根據內政部戶政司的資料，花蓮縣截至今年一月底的總戶數約莫十二萬五千戶，這場花蓮地震造成的災民比例超過八成，合理嗎？

其次，善款召集人張善政說，資助產業並不是首例；傅崐萁更說，花蓮震災善款的運用，都是依照行政院院會的決議，比照先前台南震災、高雄氣爆、八八風災、日本三一一大地震等事件的執行標準。

只不過，媒體報導清楚指出，高雄市政府挹注產業資方的善款占四％、台南為零，但花蓮竟高達四十％；高雄市政府挹注災民的資金占七十七％、台南為廿七．三％，花蓮則為九％。災後重建工作方面，高雄市政府為十％、台南為六十七．五％、花蓮為卅八％。

花蓮縣政府口口聲聲依循過去案例，「關懷」產業的紓困金額卻高達八億元，占了四十％，比起台南、高雄多出數十倍。再看看這筆善款直接用在災民身上的僅有九％，善款不是不夠用，是太多人覬覦想用。

（作者為國中數學老師）