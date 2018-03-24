自由廣場》陳水扁的悲情牌

◎ 陳茂雄

前總統陳水扁的兒子陳致中參加民進黨高雄市小港前鎮區議員黨內初選，獲得該區民調第一，媒體界認定就是陳致中舉行造勢晚會時，陳水扁到場踩「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的「不上台」紅線所促成，此論述對台中監獄形成壓力。

市議員屬多席次的選舉，挺扁人士在每一個選區都足以產生一席議員，若是在市議員正式選舉期間，陳水扁到場造勢，當然會有很大的幫助，因為氣氛炒熱會提升挺扁人士的投票率，對陳致中有很大的幫助。可是初選是採全民調，陳水扁是不是到場造勢，都不會影響民調，因為選民是被動的回答意見，與投票率無關，而且挺扁的人必定認識陳致中，無論陳水扁是否助選，或是踩紅線，只要被徵詢，就會支持陳致中。

有人認定是陳水扁強勢踩中監的紅線，拉抬氣勢，才使挺扁的民眾增加，這是很大的誤會，事實上陳水扁的氣勢乃來自「悲情」，有一件事讓筆者感到驚訝，有很多綠營民眾原來不挺扁、甚至於反扁，近日卻頻頻詢問「為何不將阿扁釋放出來？」所以會有這種反應，是同情陳水扁，因為一般民眾並不了解政治與法律層次的問題，只覺得一個國家元首被關那麼久，健康情況又不佳，沒有理由不放他出來，這些人都會成為陳致中的支持者。

在黨外年代及民進黨建黨初期，本土派候選人的造勢晚會都人山人海，募款箱也快速爆滿，民眾出錢出力，之所以會如此，是因為當時的台灣人有被迫害的悲情，且敢怒不敢言，當然無條件支持反中國國民黨的政治人物。政治民主化之後，被迫害的悲情逐漸消失，對本土候選人的熱情也跟著褪色。近來部分台灣人將以前的悲情投射到陳水扁身上，才造就了陳致中。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）