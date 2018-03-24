自由廣場》護漁不護愚

◎ 蔡濁瀝

日前有台灣漁船疑似因越界捕魚遭到日本政府噴水驅離。一如既往，那些親中的政客跟媒體也一定會藉機煽動反日仇日情緒，批評政府無能、指責政府對日本不夠強硬。

但根據三月八日當天包括親中媒體在內的所有媒體都有報導，這次根據「東半球28號」自己船上的「航程紀錄器」（VDR）都已證明漁船不但越界，且有作業捕魚行為。漁業署也認定該船不但有三項違規，還違反娛樂船的相關法令，可能會被吊照。

其實今天如果是中國或日本漁船越界來台灣捕魚，我們當然會希望政府將越界的外國船隻逮捕或至少驅離。因為各國政府當然都有責任維護自己國家的主權跟經濟上的權益。台灣漁船越界捕魚被驅離，說實在的對方已經非常客氣了。

二○一二年三月，帛琉警方直接開槍打死一名越界的中國漁船船員，連人帶船一起扣押逮捕廿五名船員。結果中國政府不但出面道歉，還繳交罰款才把被判刑確定且服刑中的廿五名船員贖回。中國外交部事後還向帛琉政府「感謝」其「合作」。面對帛琉這樣的小國家，中國船員被打死，中國政府沒派航母跟轟炸機去討回公道，反而賠錢又感謝帛琉政府。我不知道那些親中政客跟媒體做何感想？

相對台灣的海外詐騙集團，不管犯罪事實是否成立，台灣社會似乎普遍認為台灣的刑罰不夠嚴厲，樂見這些詐騙犯直接到中國受審。但同樣是像小偷一樣的越界捕魚行為，台灣社會跟輿論卻常常不分青紅皂白的要求政府要強硬護航力挺到底。台灣社會難道沒有討論是非的空間跟明辨是非的能力？是不是一定要迎合中國，遇到日本政府，任何錯的事情也一定要變對的？如果中國政府來抗議台灣驅離越界的中國漁船，台灣人又做何感想？

（作者從事半導體業）