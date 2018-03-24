自由廣場》台北市老三

◎ 季節

國民黨台北市長候選人黨內初選領表登記時間已截止，一共丁守中、孫大千、張顯耀、鍾小平四人領表。民進黨雖也陸續有人表態參選，但是否真會推派人選仍屬未知數，多數國民黨人當然樂見民進黨派人分掉柯文哲的深綠票，藉此漁翁得利勝選，然而也不能不小心，一個不留神，二○一○年高雄市長選舉事件重演，國民黨淪為老三的悲劇再現。

二○一○年是高雄縣市合併後的首次選舉，民進黨黨內初選結束陳菊勝出，但楊秋興不滿初選中受到的攻擊，退黨參選，加上國民黨提的黃昭順形成三強對峙。一開始國民黨本來認定楊秋興參選是綠營分裂，對此樂觀其成、見獵心喜，不料參選後的楊秋興，一改兩年前的論調，在兩岸政策上靠向藍營，最終陳菊以八十二萬票、五十二．八％得票率勝出，黃昭順得票率則比楊秋興少了六％，淪為老三。

然而比較兩年後的總統選舉，陳菊的票數和蔡英文差不多，楊秋興與黃昭順的票數加起來則跟馬英九與宋楚瑜的票相近，顯示楊秋興參選反而多半吸到偏藍的選票。

回到本次台北市長選舉，如果柯文哲維持四年前在兩岸、統獨或史觀上相對都跟民進黨比較接近的論述，一旦民進黨派人，國民黨當然勝券在握。問題是這四年柯的各種公開發言論調已修正，儘管可能只是話術，畢竟獨派大老辜寬敏都講兩岸可當兄弟之邦，關係雖密但仍是兩國，那麼柯文哲的「兩岸一家親」、「命運共同體」何嘗不可解釋為仍屬兩國呢？

但一般民眾習慣以直覺反應，聽到柯的論調修改，都直覺認為柯文哲的論述跟國民黨接近了，所以萬一國民黨黨內初選結束，推出的人選民調太低，而民進黨又推出了意外的強棒，大幅吸走柯文哲當初獲得的偏綠選票之下，偏藍選民可能棄保國民黨，把票投給如今論述乍看有點像自己人的柯文哲，避免民進黨人當選。回顧過去十年台北市市長與總統選舉投票情形，最終柯五十一萬票、民進黨五十萬票、國民黨四十九萬票的局面並非絕不可能上演。

因此求人不如求己，國民黨與其寄望民進黨參選漁翁得利，還不如好好強化自身候選人的論述和吸引力，以免反而淪為老三。

（作者為國民黨黃復興黨部青年黨員）