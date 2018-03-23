社論》學術文化界也需要轉型正義

李敖死後褒貶不一。圖為新北市立圖書館舉辦李敖書展。（新北市文化局提供）

台灣經歷從戰後的專制威權統治到如今自由民主時代，但在邁向正常國家社會之路，至少還有轉型正義的重大工程尚待完成。其中，政治上的轉型正義是現在進行式，處理不當黨產是其犖犖大者。同時，從最近台大校長遴選及李敖去世所引發的爭議來看，很顯然地，我們的學術及文化界也需要轉型正義。

台大校長當選人管中閔被踢爆在中國廈門大學等多所大學兼課，涉及違反國家機密保護法等三大法律，台北地檢署已展開調查其間有無觸及刑責。管中閔參與遴選的爭議不少：其中，未做事前公開揭露與利益迴避，違反公民社會慣例；論文抄襲疑雲，攸關學術基本倫理；到中國兼職涉及違法亂紀，除了可能有危國安，還不合「公務員不得赴中國兼職」的法令明文。

李敖死後，各方為他蓋棺論定，褒貶不一。李敖一生，早年批判中國傳統文化，主張全盤西化，且反抗國民黨威權統治，為民主自由發聲，遭當局羅織為政治犯。其後從政，再改往中國發展。經此轉折，其思想也從自由主義轉為民族主義，晚年為中國當局處理六四天安門事件辯解，要共產黨再統治中國一千年，也嘲諷諾貝爾和平獎得主的異議人士劉曉波。

這樣的一生言行，必然招致爭議。回報李敖的大力捧場，中國官方對他唁電讚詞鮮明，國務院台辦主任張志軍以「擁護國家統一，反對台獨分裂」致敬，海協會長陳德銘稱他「胸懷大義，擁護統一」。無獨有偶，台灣蔡英文總統和文化部長鄭麗君也同時稱讚李敖，還打算由總統明令褒揚。

兩個政府同時推崇李敖，各取所需，各自截取其人生片段加以論斷。李敖一生反蔣、反國民黨、反民進黨、反台獨、反日、反美；唯獨對共產黨小嘲諷、大吹捧；中國政府投桃報李，事有必然。台灣官方的反應或可以場面話看待；但褒揚令之議，自屬多此一舉。其結果是，李敖家人謝絕，且招致「習近平『褒揚』蔡英文派『令』」時論譏評，自取其辱。

總統褒揚令理應表彰社會典範人物。李敖所稱的「騙子詩人」余光中，固不夠格；要褒揚李敖，也很離譜。文化部說，李敖是「對抗威權體制的一代文人」，這話只適用他的早年，晚年已然轉而歌頌中共黨國這個舉世最大的威權體制；同樣地，「自由主義精神的重要啟蒙人物」也晚節不保。若從台灣主體角度實事求是，準確評斷李敖一生，褒揚他不僅鬧出笑話，也傷害台灣。總統褒揚令不能如此沒有原則，胡爛比廢除這一制度更糟。

誠然，人不可能完美，但堪為社會典範者，在不同領域的成就表現之外，至少一生整體處事為人不能有明顯的瑕疵；正直、奉獻、公義、勇氣等是必要的個人人格特質。在台灣的現實情況，還應強調對於人民及土地的基本忠誠。

以此析論這兩位爭議人物，足以凸出其中的轉型正義必要。管中閔近年不論就職於中研院、台大或在馬英九政府當大官，對相關法令規定理應遵守，卻長年到中國兼職，且所涉違法狀況持續。然而，不論遴選委員會或台大校方，不僅未能就問題癥結妥善說明，還強詞辯解，急求落幕而回應不合常識常理，以致爭議更大。李敖轉向中國發展與相關言行，也許是個人的選擇自由，但大肆歌頌專制中國，若死後還在台灣受到褒揚，這樣的文化部，到底把民主台灣置於何地？

中國對於台灣，有如賴清德院長本週二在立法院所強調，「陽謀是併吞台灣」。一個公然要以各種手段併吞台灣的國家，如果不是敵國，什麼才是敵國？自從連戰在台灣選不上總統而幹起「聯共制台」勾當的十多年來，政商軍界錯亂敵我關係者，所在多有。從管中閔兼職及李敖之死的爭議看來，以台灣為主體、對人民及土地的忠誠，顯然也是學術文化界所亟須建立的基本守則。