自由廣場》別被獵雷艦案嚇跑了

◎ 林靜宜

近日政府開發協助（ODA）受到輿論質疑，不少民意代表質疑政府財政黑洞、洗錢、提醒人民注意在公股銀行的存款、外國政府倒帳全民買單、另一個獵雷艦案等，政府官員的回應又讓人霧裡看花，究竟政府開發協助（ODA）葫蘆裡是賣什麼藥？

政府開發協助（ODA）在國際上運作已久，美國、日本、韓國等國家皆以此模式協助開發中國家蓋公共建設。台灣版的政府開發協助（ODA）運作模式是由台灣廠商承攬國外公共工程（目標希望拿到三十五億美金、約一千億台幣工程商機），台灣放款銀行按工程進度付款給台灣廠商，外國政府依貸款合約還錢給台灣放款銀行，政府則編列預算（十五億台幣）補貼台灣放款銀行以優惠利息貸款給外國政府的利息差額，和過去政府外交金錢援助或直接幫外國政府興建公共建設不同，也與日本由政府編列龐大預算直接借錢予其他國家政府不同。

政府開發協助（ODA）會是下一個獵雷艦案？在台灣版政府開發協助（ODA）中，台灣商業銀行是貸款給外國政府而不是企業。一般商業銀行辦理放款時，自有其專業評估及避險方式（例如聯貸、再保險等）。以國際貿易為例，過去台灣出口商處於賣方市場（付款方式對賣方有利），通常會要求國外進口商（買方）出具該國銀行開立的信用狀（L/C），以避免應收帳款收不回來的風險；但現在國際貿易趨向買方市場，有利賣方的信用狀付款方式逐年減少，改為對買方有利的放帳方式（D/A O/A買方延後付款）交易。賣方在想拿到訂單、又怕被買方倒帳狀況下，通常會投保輸出保險來避險，若被倒帳，由保險公司支付一定成數的應收帳款。然實際上倒帳發生情形少，以中國輸出入銀行承作輸出保險經驗，雖有理賠但仍有小賺。

政府所推台版政府開發協助（ODA）計畫，為台灣廠商尋找債信良好國家，又附上優惠貸款嫁妝，有利國內具優勢工程業者爭取海外商機，同時也增加台灣廠商爭取國外公共工程競爭優勢。但能否在美國、日本、韓國等國廠商競爭之下，順利成案未定，不能因萬分之一倒帳的可能，不去設法避險，而放棄赴海外開拓機會。

（作者曾任職公共工程委員會）