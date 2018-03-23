自由廣場》善用「台灣旅行法」 提升台美關係

◎ 林正二

川普在習近平稱帝後，簽署「台灣旅行法」，別具意義。這幾年，習全力在東海與南海擴張軍力，加強對台的文攻武嚇，無限制延長任期後，台灣與亞太國家更感到莫大的威脅，已嚴重衝擊美國在西太平洋的戰略利益。因此，川普似有意藉由該旅行法的簽署與執行，提升台美至準邦交國關係，以制衡中共軍力的擴張，維護台海安全與印太區域勢力的均衡。

從「台灣旅行法」制定背景觀之，該法雖只是鼓勵台美官員互訪，沒有法律約束力，但立法目的就是要「鼓勵」雙方官員積極來往及我駐美單位加強執行業務，以擺脫「一中政策」的束縛，提升台美關係。

鑒此，我駐美各單位應積極研究如何透過業務的推動，促進雙方高層官員互訪，全方位提升台美關係，建議如后：

一、不定期安排小英總統跟美外交國安高層、國會議員、知名智庫學者、重要媒體等，舉行視訊會議，談論美台經貿、軍事、外交關係與亞太區域安全等議題，以彰顯台灣的重要性，全面營造蔡總統訪美的有利環境。

二、跟美知名智庫、外交與國安機構，合辦美台戰略合作會議，酌情邀請我外交、國防及經濟部長或高層官員與會，跟美高層官員與學者座談，並訪問美國務院、國防部、商務部及參觀軍事設施與知名企業等，商談我參與國際組織、美台軍事合作與簽署美台FTA、加入區域經濟組織等事宜。

三、依據蔡政府推動的五大創新產業計畫，加強跟美國生技醫藥、新創科技與綠能產業、智慧機器與國防科技廠商之聯繫，俾搭建美台合作平台，時機成熟時，邀請科技與經濟部長及國內廠商訪美參觀美相關產業，簽訂合作協議。

四、配合政府改善投資環境計畫，邀請美商務、經貿高層官員及州長率同企業界人士訪台，參觀我重要產業，商談來台投資設廠與經貿合作事宜。

五、洽請北美台灣人醫師協會跟洛杉磯、休士頓、紐約等地的醫學中心分別合辦研討會，邀請我衛福部長跟各醫學中心負責人及美衛生部高層官員座談，研討台美醫療與健保實施情形，透過美醫界人士的背書，將我醫療成就呈交世衛大會參用，增加我參與世衛組織之籌碼。

六、擴展台美文化交流，安排文化部長至亞洲協會等藝文機構演講，闡述美國文化對台灣的影響及美民主、自由、創新等價值理念在台灣的體現，強調台美密切的文化關係，以增強雙方情誼。

七、加強台美縣市長的互訪與姊妹市的締結，促進地方產業、文化、農漁業之交流合作。

我駐美單位如能積極創造台美官方的合作空間，將可促使美政府落實「台灣旅行法」，藉由雙方官員的互訪，建構台美緊密的盟友關係，共創雙贏。

（作者為退休駐美外交人員）