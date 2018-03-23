自由廣場》偏鄉學校 少子化重災區

◎ 劉儒昇

台灣少子化之問題將陸續衝擊高等教育體系，各公私立大學先行研究對策並啟動因應方案，然而少子化問題早已影響小學教育及中等教育多年。其中，偏遠學校所擁有之教育資源本就相對不足，受少子化之影響其衝擊更甚，因應能力更不足，偏遠學校尚且如此，更遑論因少子化遭降編之「分校」，而所犧牲者，卻都是這個國家最希求的孩子。

由於少子化的影響，諸多偏遠學校或較小規模之學校，陸續被收編為其他學校之「分校」甚至「分班」，其編制縮小，雖能幫政府減少預算支出，控制教育成本，卻也衍生出諸多問題，導致這些孩子無法受到最好的教育與照顧。其問題之嚴重，主政者卻多懵然未知。

組織一旦存在就會追求生存，當一個學校被降編為「分校」時，通常該分校原有之師資皆有其「本位主義」，亟欲表現原校之存在性、獨特性、自主性等，再加上分校與本校在地理上之位置不同，通常使本校之校長在行政管理上不便，尤有甚者，有些分校甚至猶如無人管理之天堂，校長在本校、人事在本校、行政團隊在本校，更重要的是，護理師在本校、輔導師資在本校、諸多輔助學生教育的資源皆在本校，如此的資源配置，我們國家最稀罕的孩子怎麼辦？

就筆者所知，有些小學之分校，由於本位主義之影響，致使本校無法全面推動校務，只因為分校之教職員不願配合。且亦有分校為求生存（因能維持輕鬆之工作環境，有些分校師生比甚至接近一：一），到處找家長拉學生，只為維持分校或分班不被降編的規模，於是又有國家的幼苗進入資源不足的教育系統培育，長此以往，國家幼苗何以茁壯？

（作者為國立政治大學國家發展研究所博士生）