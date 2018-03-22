社論》政治與文化之間

台灣仍是一個矛盾體，不時便有議題引發兩極爭鋒。最近，文化界幾位聞人凋落，圍繞著他們的成就、評價、認同、提報褒揚，引起不同立場者的針鋒相對。從威權到民主，台灣經歷的陣痛十分劇烈，由於時間距離現在並不遠，有些人的感受尚未離開歷史現場。今天面對此一現象，重要的不是以政治正確黨同伐異，而是提醒國家正常化需要超越矛盾，積極尋求台灣共識攜手前進，尤其是朝野政治人物，皆應以解決問題而非製造紛爭的方式，嚴肅面對自己服務頭家的責任。

老實說，由行政部門提報總統，選擇性對公民給予褒揚，不無封建思想的殘遺。總統手握國家名器，對有貢獻的公民褒揚勉勵，當然有其示範意義。只不過，一九三○年代制定的「褒揚條例」，跟當前台灣的社會現狀，實在存有不小差距。以文化領域而言，文化的本質，便是對政治正確的批判，最後反而要受政治正確的審查，雙方情何以堪？最近批評小英政府者，不妨回顧老英政府，是不是也免不了標準不一的尷尬？再往回看民主化以前的台灣，政治味定將更加不堪回首。今天，龜笑鱉無尾，口水戰內耗，實在很沒有文化。

台灣既然選擇民主這條路，二三五○萬人便得有心理準備，社會將朝多元開放發展，而非思想定於一尊、文化人都姓黨。未來，即使沒有統獨、認同問題了，文化人還是會以不同角度針砭政治經濟社會現實。屆時，文化人依舊會是政治人物心中最癢的那一塊，而萬一有文化人很沒有文化時，扮演吹哨者也不是政治人物，而是文化人。這樣說，並非鼓吹文化自成王國，當文化人涉入政治時，他的身分便有所改變了。真誠的文化人，自有一種精神世界，往往可以照明現實世界的短缺。一個民主社會，文化領域越獨立自主，對社會乃至世界的豐富性越大。

當前對岸政治與文化的關係，堪稱過去台灣威權時代的放大版，政治在框限文化，文化人也在自我檢查、互相戒嚴。一句話，文化必須講政治。以台灣的民主條件，早應政治的歸政治、文化的歸文化。文化人從什麼精神源頭，確立自己的創作與批判能力，政治不必過問。政治表態，尤其不必涉足文化這一塊。社會要關心的是，文化人的作品有沒有深度，他們的批判有沒有啟蒙作用，他們的人格特質符不符合民主核心價值。政治這一塊該管的是，儘速讓台灣成為正常國家，讓文化人不再扭曲自己的心靈，內在能量且自然匯入台灣的軟實力。

於是，這一次的文化人褒揚爭議，大家的討論不妨從誰該褒揚、誰不該褒揚，轉移至政府到底適不適合褒揚文化人？文化人到底該不該期待政府褒揚？文化人的心智活動，難免會質疑政治權威，其對公平正義的抽象思考，也未必完全適用於現實世界，至於其得失則宜交給社會良心與文化尺度來衡量。轉型正義，不僅是民主政治對威權統治的價值翻轉，還包括了政治從它應該撤離之處主動出場的自律。小英政府對威權時代的轉型正義，若能深化至對政治領域的正常限縮，將是台灣民主向上提升的另一個里程碑。

台灣的文化領域，有些仍留存外來痕跡，這是無法塗銷的歷史。隨著年輕世代後浪推前浪，文化領域也終將在台灣在地化，從而進行在地生根與放眼世界的辯證成長。未來的台灣，政治不是上級指導，文化領域將是公民自主活動的空間。與中國不同，台灣有一個最好的調節機制，那就是民主。民主，不單單是定期選舉投票，還有日常生活的社會感應，隨時偵測著依違主流民意的言行。文化人，如果太政治，尤其在兩岸之間太政治，只會自損其文化內涵。而一位政治領袖，以新思維拿捏文化行政的作為或不作為，將使政治與文化的互動激發出最可觀的活力。