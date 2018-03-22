自由廣場》衰弱的本土派

◎ 林全信

本土派團體仍看不清「國內體質」及「國際局勢」，因此錯失許多良機。

幾件事件應該連起看：美國總統答應與北朝鮮談、解僱國務卿、簽署台灣旅行法、退出與中國經濟對話，看似各有理由及背景，且有時序差別。但這些議題其實同時擺在白宮川普的辦公桌上。美國這些動作，是針對非自由貿易體的中國「傾全國經濟實力」及「結合軍事武力」嚴重地威脅並破壞世界秩序。尤其是其修憲成更獨裁的路線，更揭露其惡。簡單說，中國人可以自由地去各國賺錢或是破壞秩序，卻拒絕別人到中國「自由」發揮所長。

例子不勝枚舉。二○一七年六月十六日美國UCSD大學畢業典禮，邀請達賴喇嘛談世界觀及人生理念。中國留學生卻大鬧場，丟臉死了。

另一例，二○一八年一月，澳洲發現中國外交官陳用林下條子「操縱各大學，設立學聯」。承認中國傾國家力量，極權式控制其子民，擾亂國際秩序。

而台灣在野黨派及政論的焦點太過集中在「台灣政府應付中國的對策」，這個議題無法「翻轉台灣、面對未來」。例如，「馬習會的文件未移交」、「婦聯會文件銷毀」竟然比不上「卅一項統戰」熱烈。「文件門」顯示政府機關千瘡百孔，本土派竟沒走上街頭抗議，難道將來不會波及自己嗎？

台灣目前需要翻轉體制系統，創造新體質來應付未來時勢。例如，年金改革是處罰過去政府沒有做好規劃讓現在人民受苦。但是，體制不翻轉，現時的規劃，能讓未來更好嗎？

本土第二勢力必須看透本國內在深層之瘡，舊「黨國體制」仍堅如山，各「××幫」仍未散。現時應該要「裡應外合」，審度國際形勢，及時展現「前瞻性外修內治」能力，才能大展鴻圖。

（作者為國立中山大學教授）