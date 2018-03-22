自由廣場》（金恒煒專欄）習近平「褒揚」蔡英文派「令」？

李敖之死比余光中之死熱鬧，儘管「死後是非誰管得」，但李敖的評價在余光中之上，大約是定論。余光中最多屬「倡優畜之」的佞幸之流人物，蔣介石死了，他大寫諛詩，品格同張曉風〈黑紗〉相當；英國《經濟學人》用bumbler嘲弄馬英九，余光中可以曲譯為「大巧若拙」。這就是佞幸。

余光中死了，中國官媒「人民網」和「新華網」大加報導，說什麼「熱愛中華文化」啦、「熱愛中國」啦，也就是如此而已。李敖死了，大不同了。官方正式致哀：中國國務院國台辦主任張志軍在唁電推崇李敖：「民族情懷深厚，擁護國家統一，反對台獨分裂，弘揚中華文化，推動兩岸交流並身體力行…」；海協會會長張德銘的誄文強調李敖：「胸懷大義，擁護統一，為促進兩岸交流貢獻心力…」云云。兩封唁電形同是中南海隔海「褒揚」李敖。

有意思的對比。蔡英文與鄭麗君雙雙稱揚李敖；一個是總統，一個是文化部長，甚至要總統頒褒揚令。兩岸對照，難道是習近平「褒揚」、蔡英文派「令」？老實說李敖犬子李戡「婉謝」，何嘗不是「打臉」！李家的政治性十足，要中國之「褒」？還是要台灣之「令」？早做了決定。

李敖死後，媒體連篇累牘的或「美」或「刺」，不一而足。這裡只舉兩事，一與胡適有關，一與彭明敏有關，來瞧瞧李敖本色。

先看胡適論李敖。李敖是以胡學起家，一九五七年他在《自由中國》發表了六千字短文論新版《胡適文存》，胡適見了他說：「你簡直比我胡適之還了解胡適之」，李敖引以為傲；但李文被《自由中國》羈壓甚久。胡適同魯迅一樣，都屬「世故老人」。李敖把這種私下客氣話當真，寫在文章上，徒見他的自戀。一九六二年李敖在《文星》上發〈播種者胡適〉，胡適向秘書胡頌平說：「在我的年紀看起來，我總覺得不夠…他喜歡借題發揮。他對科學不夠了解，何必談它。你要記得，做文章切莫要借題發揮！」後來又批評李敖文章太輕薄：「寫文章態度要嚴正，切不可流於輕薄。」說李敖論述「借題發揮」與「輕薄」，切中要害。

再談媒體說李敖幫助彭明敏偷渡一事。彭明敏偷渡，李敖完全蒙在鼓裡，他是在不知情下幫彭轉信而已，連「暗助」都說不上。李敖與彭明敏交好於前，交惡於後。李曾殷殷勸彭「多做些理論建樹」，不要「涉身實際政治」（一九六六）。又說「反對者只有決心不從政，才能為反對勢力留一塊乾淨土；只有不做官不做議員不入黨，才能保留自己的本色、獨立與清白」（一九九一年）。但是李敖後來既當官又入黨（中國智慧黨），還競選總統。

所謂「獨立、本色、清白」，所謂「乾淨土」，隨李敖蓋棺而論了定。魯迅評郭沫若是「才子加流氓」，倒可為李敖生之「考語」、死之「壽銘」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）