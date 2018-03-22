自由廣場》米其林發想：高檔國際醫療美食觀光

◎ 王慶寧

米其林台北指南的公布，許多人為了台式美食僅兩家入選而徒呼負負。

其實在世界高級美食（Haute Cuisine）版圖上還有一個新趨勢，就是亞洲餐飲的崛起：根據La Liste（亦即法國官方推動的「全球一千家最佳餐廳排行」）的統計調查結果，法國餐廳Guy Savoy雖然穩踞世界第一，但就數量論，日本和中國卻是當前世界高級美食密度最高的國家。

日本是經濟大國，其文化又以講究精緻細膩著稱，高級美食蔚然成風並不意外，但是中國是新近崛起的經濟體，而其高檔美食的盛行率竟已緊追日本，居世界第二，這自然成為國際注目的焦點。

筆者認為兩岸高級美食發展速度的懸殊差異，與兩岸的社會文化有關。台灣因深受簡樸節儉的傳統觀念影響，小吃類多是以「粗飽」的觀念在經營，較少當作美學藝術來發展。這種傳統觀念也影響其他的產業多以低價競爭（包括低工資）為核心策略，而鮮少著重高端市場的發展。

相對地，中國社會風氣已不受儒家文化影響，所以隨著經濟起飛後，高檔市場也蓬勃發展，這也可由星巴克登「陸」後遇到的最大勁敵，竟是如雨後春筍般林立的高檔精品咖啡館看出端倪。所以台灣若要拚經濟轉型，高級美食甚或其他高端市場可以是路徑之一，以期提升在地薪資。

舉李奧納多為例，他常帶著一班朋友到歐洲或香港的高級郵輪和飯店度假，消費之高動輒以百萬為單位！而根據Bain&Company所作的高端市場報告指出，儘管全球經濟成長遲緩，但是高端市場卻穩定成長，二○一七年全球高端市場估計達一．二兆英鎊產值，其中，餐旅、汽車和個人化商品即佔八十％。台灣應可注重這類高消費力的分眾市場，以拉抬在地經濟。

台灣還可串聯服務品質佳的醫療產業，發展高價國際醫療美食觀光。因為戰後嬰兒潮世代現已是高消費能力的銀髮族，根據USA Today報導，這批銀髮族在去年的美國總消費佔比高達四十一．六％，高級的醫療服務，再加上由營養師和知名大廚共同打造的養生營養美食大餐，相信對這些口袋深的銀髮族群有很大的吸引力。而相對平價的國際醫療美食觀光，特別是全身健康檢查這樣的預防醫學服務，則可用來吸引各國青壯人口，以期將台灣的特色觀光發揮到極致。

（作者業醫療資訊分析，屏東市民）