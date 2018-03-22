自由廣場》自由即自律，就算自治，豈能違法！

◎ 賀德芬

明明是一場是非黑白之辨，竟被一群政客操弄成統獨藍綠大戰。始作俑者，唯有管爺！

受傷最重者，豈止台大，台灣高教亦隨同陪葬！

管先生自謂是臨時起意報名參選台大校長，又如他所自承，能夠獲選，太出意外， 因此自始即輕率以對，不曾仔細閱讀應選的資格要求，連表格都不是自己填寫。而後，爆發一連串的爭議，包括財團獨董身分的隱匿、未經核准即先兼職領薪的事實、副董選獨董應利益迴避的違反、乃至抄襲與否的公案、及近日被揭發違法到中國兼職的種種，使得社會紛爭不休，醜態畢露。

吵嚷已過了兩個多月，台大行政高層藉詞因校長出缺而荒廢了校務，使台大排名日日直直落，卻用盡心機，上街頭抗議，掣肘臨時校務會議的召開，開研討會聲援，能做的都做了，就是不能把爭議說明白，講清楚，以杜悠悠眾口，停止台灣的騷亂。

抬轎的不肯罷手，坐轎的竟然神隱，如沒事人似的。不是抬出老母憂心做了不孝子，就是白內障眼疾，不便回應，（恰巧我也在這時做了摘除手術，幸賴北醫何主任精湛醫術，當天下午就已活動自如），再不就引了和尚、詩人、的名句，抒發心境，竟赫然是「仇恨」二字！

是誰仇恨了誰? 恨台大嗎? 所以讓這些為了護管的教授說些，沒知沒識，硬 坳亂掰，竟然連煽動學生去潑漆，太太抱怨 的話都出得了口，夠損毀台大了吧！恨那些黃袍加身，硬要替你報名，又為你隱匿許多違反學術倫理，甚至違法的事的推薦人，害你糟了不白之冤？可是，在報名表上的簽名，不是他們偽造的吧? 以一個已夠格選校長的學者，又當過政府大官的人，不至於不理解簽名的法律責任吧？

難道是仇恨我們這些素昧平生，毫無利益瓜葛，眼裡心裡只有台大，只求是非，只為台大謀的老台大人嗎？那真是冤枉大了。

我們只是看了台大校長遴選聲請表格，要求參選人詳列所有的學經歷。表格太小，不足填寫時，要自己以A4紙張接續，可見對此項要求多麼重視。最後，要求候選人親自簽名，並註明虛實要自負責任。管教授對正在進行中的新鮮兼職，竟能遺忘不予填寫？

又依台大校長遴選辦法在遴選期間，候選人與遴選委員不得有私人接觸。而管教授與遴選委員蔡明興先生，即有兩次同席開董事會的公開紀錄，難道能巧辯為非私人接觸？會前、會後，他們都不曾有過任何言談、接觸，即使有接觸也不曾提及正熱烈進行，兩人共同參與的活動？私人接觸與否，本是訴諸個人倫理修養的自律準則，也是大學能夠自治的必要條件。豈能以；誰無認識的親友，法律沒有規定等輕佻，無知的辯辭來規避？

這些爭議，都是遴選時所要求，最低度的品德、誠實的下限。是否有誤，都是旁邊的關係人出來說三道四，做不了準。唯有管爺最心知肚明， 只要管爺站出來給社會大眾一個常識上能信服的說法，立即就能平亂止紛，還給台灣一點安靜。

然而，管爺不此之圖，卻選擇置身事外，任憑抬轎者顛倒黑白，政客媒體製造對立，最後還誣指是別人對他的仇恨。這樣的危機處理態度，恐怕連舊時代的娘們都不如。不禁讓我們懷疑，這樣的人，能夠擔當號稱台灣學術重鎮，思想前線的台大校長?。也讓我們不禁揣測，原來，管教授的仇恨對象，是:台灣！

1990年代，我們老一輩的台大人，拚了命，經過八年抗戰才奮鬥得來的大學自治成果，在第一任民選校長任內，就是利用民主的程序，而被啃噬殆盡。其實，連民主程序都談不上，而是，近乎流氓痞子般的手法，包括，議程安排，主席操控，擅自吃案，竄改結論、反覆投票、安排人馬叫囂辱罵，使提案人心生畏懼，動輒提議散會等等，加上近日才上演的利用權勢施壓撤案，自做主席，自行提案，縱橫全場，趕人退席....相同手法，原班人馬，竟然，二十幾年後，校園的民主還在原地踏步，甚至私下或公然引進政治力干預，自動繳械。唯以最粗糙的會議形式，支撐著最淺薄愚昧的校園自治。

康德的自由定義如此簡單，自由即自律。大學自由之所以須由憲法來保障，是鑑於大學的成員能在自由意志的理性基礎下追求真理，也確信大學成員具備自律的能力。即使如此，大學自治仍是只有在法律範圍內，享有下線的法規權、審核權、及處分權。也因憲法尊重大學的自律能力，乃期待大學能超越法律的最低道德標準，自我要求，建立典範。

台大校長遴選委員會及其他抬轎者，自辯法律沒有規定利益迴避條款，未經出版的著作，不涉抄襲，這等自甘墮落，自毀立場的說詞，如凡事推諉給法律的外部規範，縱容自我內部的貪贓枉法，那還有甚麼資格要求享法外的大學自治？

如果連這最基本的自治邏輯都去故意混淆視聽，足以讓稍有知識的人不齒，讓所有台大人集體蒙羞，更是直接宣告大學自治的失敗。

基於大學自治的理念，我同意回歸校務會議解決內部爭端，也許校務會議最後能為台大奪回尊嚴，重建大學自治體制。但基於過去慘痛的經驗，及結構上的困境，我知道那是一場苦戰。

但，最重要的是，還是要提醒校務會議代表：大學， 只在法律範圍內有自治權。

管教授未經核准先行出任財團獨董、未主動揭露相關資料，尤其涉嫌違背〈兩岸人民關係條例〉第33條，〈教育人員任用條例〉第34條，禁止到中國任教或任職的限制規定，到中國兼課 一案，是否屬實，應否制裁，都已超出校務會議能夠處理的自治事項，必須交由司法調查。甚至也不是台大行政當局所能處理的。既容不得教育部一再推責，選擇性地只行使對其有利的監督權。校務會議更不能以數人頭的民粹方式，來表決適法性問題。就如同，已經專業認定是抄襲的客觀事實，不能用表決方式通過為「沒有抄襲」一般。

台大的校務會議能將管案列為議案，已經是經歷過了艱苦奮戰的結果。可預見的是，在會議上有學術良知的教授還將遭遇何等的折辱與凌遲。但校務會議仍要堅持就事論事，依法論法，有所為，有所不為。校務會議的決定，或者宣告大學自治徹底失敗，或者為大學自治的信念重新啟航。為台大，為台灣，台大人都有責任給社會一個交代。

我們期待著！

（作者為台大法律學院名譽教授，台大鏡社創任社長）